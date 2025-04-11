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娛樂 電影

（專訪）柳樂優彌天生主角命！《噬亡村2》笠松將變迷弟：好想偷學

柳樂優彌主演《噬亡村》深受好評。（Disney+提供）柳樂優彌主演《噬亡村》深受好評。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／專訪〕Disney+影集《噬亡村2》已經上線，柳樂優彌、笠松將一同接受專訪，笠松將分享柳樂優彌有一種讓人想跟著他一起笑、為他應援的魔力，讓他很想偷學，決定約吃飯問出他的祕訣。

柳樂優彌（左）、笠松將在《噬亡村》系列站在對立面。（Disney+提供）柳樂優彌（左）、笠松將在《噬亡村》系列站在對立面。（Disney+提供）

延續第一季的故事劇情，《噬亡村2》終於要揭曉食人村莊的秘密，笠松將稱以觀眾角度看到大結局時，第一個反應是「那麼阿川接下來怎麼辦？」阿川大悟知道了這一切，下一步會怎麼走？「讓我思考誰是善？誰是惡？」柳樂優彌的反應和笠松將很像，「我想著惠介接下來怎麼辦？」他認為這就是第二季讓人著迷的地方，劇情不會把觀眾拋下，而是帶領著觀眾進入劇情當中，希望大家會喜歡第二季。

柳樂優彌在《噬亡村2》動作戲更加升級。（Disney+提供）柳樂優彌在《噬亡村2》動作戲更加升級。（Disney+提供）

坎城影帝柳樂優彌飾演警察阿川大悟，他在第二季當中，動作戲更加升級，森林、雜貨店都成了戰場。被問到在打戲上有沒有遇到特別的挑戰，柳樂優彌表示，當然針對了這幾個場景接受了訓練，不過他分享這次印象最深刻的，反而是下戲後，大家一起吃飯聚餐的時間，「我們是在偏鄉拍攝，很多機會可以跟大家一起吃飯，就像是提前準備的慶功宴，這樣的相處時間，比任何訓練都還能加深我們的羈絆，這樣的團隊情誼非常的特別。」

笠松將在《噬亡村2》飾演的後藤惠介情感更加複雜。（Disney+提供）笠松將在《噬亡村2》飾演的後藤惠介情感更加複雜。（Disney+提供）

站在阿川大悟對立面的是笠松將飾演的後藤家下一任當家惠介，這一季當中他有著矛盾複雜的情感，一邊有家人要照顧，另一邊又背負著家族的使命，相當掙扎。笠松將表示，比起刻意去「演」出情感，自己更希望讓情感自然流露，想讓自己真的陷入痛苦情境中，「我相信會有一些真實的東西從中浮現，可以說這叫『來真的』，但老實說這樣的真實感也會造成別人困擾，所幸我有一群非常棒的共演者、導演和工作人員，願意接納一切，真的非常感激。」

笠松將更希望將情感真情流露出來。（Disney+提供）笠松將更希望將情感真情流露出來。（Disney+提供）

兩人因合作這部劇培養出好感情，被問到最欣賞彼此什麼地方？柳樂優彌認為，如同上述所言，笠松將對表演全心投入的真誠，就是他最欣賞的地方。他進一步指出，雖然演出的是一個虛構故事，但大家都努力就想把它變得真實，雖然不知道最後成果如何，但現場包括導演在內的每個人都保持著「一起想讓這部作品成真」的心態去努力，能夠身為其中的一份子，柳樂優彌十分感激。

笠松將認為柳樂優彌（圖）天生有主角命。（Disney+提供）笠松將認為柳樂優彌（圖）天生有主角命。（Disney+提供）

笠松將則直言：「能夠跟柳樂一起演戲，本身就是很棒的事情，而且我們還是直接對戲，真的超級開心的！」笠松將突然變成了小迷弟，表示有時候如果太追求真實性，反而會變得狹隘、封閉，但柳樂優彌卻有將一切都變成「娛樂」的魔力，讓他直呼真的非常厲害，「看著柳樂就會不自覺笑出來，想要為他加油，有一種主角的氣場。」他自爆一直在研究柳樂優彌是怎麼做到的，想要偷偷學一點，但至今還是不知道。

「我剛剛跟柳樂說『我們一起去吃飯吧』，他說『好啊一起去』，我決定一定要讓他告訴我！」笠松將笑說。

柳樂優彌（左）、笠松將一同受訪態度好，樂於分享拍攝秘辛。（Disney+提供）柳樂優彌（左）、笠松將一同受訪態度好，樂於分享拍攝秘辛。（Disney+提供）

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