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娛樂 最新消息

藝人NONO涉性侵6女 今11:00宣判 7次淫行全曝光

陳宣裕NONO到士林地方法院出庭。（資料照）陳宣裕NONO到士林地方法院出庭。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕藝人NONO（本名陳宣裕）被控性侵6名女子7次，士林地檢署詳查後認定他7次犯行明確，分別依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻罪，將他提起公訴，案經士林地院審理1年，將於今日上午11時宣判。

去年5月起，國內開展「#MeToo」運動，接連揭露權勢、職場性騷擾及性侵事件，受害者「A4」、「A1」先後打破沈默，透過媒體及社群平台勇敢公開遭NONO性侵害，承受極大輿論關注及身心壓力，也鼓舞原本隱忍多年的被害人A6、A8、A9、A10陸續貼文聲援，彼此之間才知道，原來NONO的性侵劣跡惡行「並非偶發、而是慣常」。

NONO涉嫌性侵的7次犯行，手法也因而全部曝光。起訴指出，NONO於2010因參加某節目結識女子「A1」而主動取得電話，同年4、5月間某日晚間7點多見面，駕白色賓士休旅車載她外出，途中突然出手摸她大腿，趁停等紅燈時側身強行親吻她，再將車開到河濱停車場下車，並示意她下車，以身高181公分的體型優勢強行抱住並搓揉她胸部、臀部及大腿強制猥褻。

NONO犯後持續聯絡A1，對她說將在同年5月中旬入住台中金典酒店，邀她前來見面，聲稱會有女經紀人陪同，請她放心，A1為了避免得罪演藝圈前輩而答應，當晚她到達酒店後，NONO指示不知情的女經紀人前來會合， 陪她至余女的房間內休息，隨後NONO不斷打電話、傳訊息催促她到房間來，余女見她面露難色，向她說「不用害怕，不會有人強迫妳做妳不喜歡的事」，她才放心前往。

不料進房後，NONO突然脫掉浴巾露出下體問她：「大不大？有沒有看過那麼大的？」將她強壓在床脫褲性侵，她因極度疼痛而叫喊，NONO竟說「反正沒有射精不算，看妳叫得那麼慘，這次就先放過妳」，放她離去。

檢方調查，NONO於2013年至宜蘭出外景錄影，傍晚收工解散後，尾隨電視台女工作人員「A9」至公廁，趁她在女廁流理台梳洗時，從後方熊抱住她並搓揉胸部，說「你要不要跟我打炮，跟我打炮很爽」。

所幸A9隨身攜帶小型電擊棒防身，她先轉身面對NONO假意順從，再趁NONO雙手在解褲帶時，拿出放在右後口袋的電擊棒，電擊NONO的腋下，把NONO電到痛得倉皇逃離，她才逃過一劫。

另一女子「A4」於2011年2月中旬受害，NONO因節目外景單元結識A4，當晚9點多錄完後，NONO打給她說可開車載她回家，她原本婉拒，但NONO不斷邀約，A4考量錄影地點偏遠，搭便車較省錢和時間而答應。

NONO先開到士林夜市買宵夜，再開到大稻埕河堤停車場停車熄火，下車走到副駕駛座要求她下車，從正面強行抱住她，打開右後車門進入後座，將她拉往後座關門，壓制她強吻胸部、臉部，扯開襯衫抱到大腿上摩蹭，她不斷掙扎而跌落至腳踏板上，瑟縮著身體不斷求饒，NONO才作罷而性侵未遂。

2008年5月間，NONO在奇摩交友網站結識百貨公司櫃姐「A6」，某晚10點NONO邀她吃宵夜，她上車後，NONO說他身為藝人，擔心在外用餐會被狗仔偷拍或引人側目，提議回他的內湖住處吃。

到家後，NONO在沙發上一手勾住A6肩膀，親吻她耳朵和脖子、磨蹭耳邊，她左右甩肩掙脫抵抗，NONO用力抓緊她肩膀，撫摸她下體並撕破絲襪，她不斷哀求「請你不要這樣子」，NONO才罷手，她趁機傳訊叫朋友打電話給她，她接電話後向NONO說朋友來接她了，逃離現場。

NONO於2010年在臉書加一名朋友的朋友「A8」為好友，邀她外出用餐，NONO載她先去買餐點再返回內湖豪宅，吃完後以命令口吻要求她去洗澡，她呆立在浴室外不敢進去，NONO走到她背後拉下她褲子及內褲，以下體磨蹭她下體，她側身欲推開他，但他仍不顧反抗，強制性交得逞。

2011年NONO在臉書認識住中南部的女網友「A10」，同年5月NONO見她臉書打卡透露她在北市東區某髮廊剪髮，NONO私訊她說，可載她去高鐵站搭車回家，下午會合上車後，NONO利用她不熟悉台北路況的機會，並藉故閒聊中醫減肥話題，分散她的注意力，將車開到人煙稀少的某處路邊平面停車場，將她強壓在副駕駛座，伸手進入她短褲指侵，再將她強拉至後座硬上。

另有2名被害人因罪證不足，士檢處分不起訴，2被害人異議成功，高檢署撤銷發回重查，持續偵辦中。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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