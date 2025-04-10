薔薔妹狂砸13萬求精 俄羅斯男視訊就遭打槍

女星薔薔近年積極經營YouTube頻道。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「薔薔」林嘉凌個性直爽、敢說敢做，從《我愛黑澀會》出道的她，近年轉戰YouTube頻道，立志當個知名YouTuber。日前她透露妹妹「薔妹」娶了中配回台灣定居，薔薔也拍片紀錄薔妹視訊挑精代孕過程。

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薔妹和伴侶想要一個混血寶寶，因此正積極找外國人進行精子捐贈。挑選過程非常嚴謹，薔妹在媽媽陪同下，至診所進行曲卵及抽血檢查，報告出爐後，薔妹的卵子指數正常，同時維持高標準。

薔妹（右）正在與捐精者進行視訊。（翻攝自YouTube）

順利取卵後，薔爸也表示對薔妹求子過程相當關心，尤其是捐精者，一定要過仔細挑選、嚴格過濾。薔爸問起是否有合適精子，薔妹回答自己打算透過視訊片是進一步了解捐精者，並透露費用約3萬人民幣（約新台幣13萬5千元）。接著薔爸、薔妹便與兩位俄羅斯捐精者視訊。

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第一位對象自稱是24歲的醫師，身高200公分、體重91公斤，更強調自己不菸不酒，但聊著聊著對方改口自己是治療師，讓人覺得不是很誠實，慘遭淘汰；第二位對象則是21歲的俄羅斯學生，他目前正在上海復旦大學讀書，身高180公分、體重68公斤，但薔妹視訊時覺得他與先前傳來的照片有落差，聊過之後兩人通通出局。

薔薔也和妹妹聊到捐精生子的事情以及之後可能遇上的煩惱。（翻攝自IG）

薔薔與妹妹也聊起選擇外國人生孩子的計畫，也聊到未來孩子成長環境可能帶來的壓力，薔薔更進一步指出，未來孩子也可能因為外貌跟台灣人不同，造成不必要壓力。薔薔解釋，會有這些想法並非認為孩子會被歧視，只是對於現實社會理解後先設想可能遇見的問題，薔薔也建議妹妹或許可考慮不要只找非常西方臉的捐精者。

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