廣末涼子對護理師拳腳相向 羈押日期到「這天」

女星廣末涼子對女護理師拳腳相向。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕44歲日本女星廣末涼子在高速公路出車禍，送醫等待期間卻對女護理師拳打腳踢，日前因涉嫌傷害被靜岡縣警掛川署逮捕，昨（9）日她被移送到靜岡地檢署。今（10）警方已危險駕駛致傷嫌疑，搜索廣末涼子東京住家，她也接受檢疫藥物測試，結果出爐並未驗出大麻、興奮劑等違法藥物，但今日下午檢方向法院聲請羈押獲准，她預計被關到4月19日。

廣末涼子發生車禍後在醫院對護理師動粗，目前遭羈押。（翻攝自X）

警方透露，廣末涼子8日半夜自稱因身體不適前往醫院，並同意接受抽血與驗尿檢查，檢驗結果出爐廣末涼子並未使用大麻或興奮劑等禁藥，接下來將進行更詳細的正式鑑定，警方會朝市售藥物與肇事車禍是否有相關性。

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檢察官今向法院聲請羈押獲准，羈押期限至4月19日，如果再申請延長最多可以羈押廣末涼子20天。（翻攝自X）

日前廣末涼子從拍攝主演電影的奈良開車返回東京，晚間在新東名高速公路濱松市內的服務區稍作休息後，繼續開車出發，不久候追撞一輛大型拖車。廣末涼子與男經紀人被送往醫院，但卻是島田市內的兩家不同醫院，沒有經紀人陪伴的廣末涼子在等待治療時不斷來回走動，同時對試圖制止她走動的女護理師動粗，不斷用腳不斷踢護理師，還抓傷護理師手臂。另外也有人透露，廣末涼子在休息區時，也曾對陌生人說：「我是廣末喔」並觸碰對方，種種行為都相當怪異。

目前廣末涼子被移送靜岡地檢署，檢察官今向法院聲請羈押獲准，羈押期限至4月19日，如果再申請延長最多可以羈押廣末涼子20天。

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