韓籍女神金泰琳來台搭捷運哭了 見1幕激喊：永遠不會忘記

金泰琳日前上傳一支來台影片。（翻攝自IG、YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神金泰琳效力於韓職水原FC足球啦啦隊、韓職排球首爾友利卡蜜蜂啦啦隊，在去年世界棒球12強賽事期間，曾短暫來台代替好友朴旻曙上陣。昨（17）在個人YouTube頻道上傳一支來台的影片，只見她在捷運站看見粉絲為她準備的應援燈箱時，忍不住感動落淚。

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影片中，金泰琳與翻譯友人一同走在台北街頭，一行人朝著捷運忠孝新生站的方向前進，表示自己此行是為了尋找粉絲製作的生日應援燈箱，雖然一度在捷運站中迷失方向，但最後仍順利找到燈箱位置。當她親眼看見應援燈箱時，難掩激動情緒，感動到當場落淚，直呼「我永遠不會忘記」。

金泰琳見到粉絲為她製作的生日應援燈箱，忍不住落淚。（翻攝自YT）

影片曝光後，網友們紛紛湧入留言祝福，「以為是廣告，結果是祝福泰琳生日快樂，太有心了」、「喜歡你自然大方的笑聲，希望你在台灣都能快樂每一天，祝福泰琳生日快樂」。隨後，金泰琳也於IG再次發文感謝粉絲，「有比我更快樂的生日嗎～我收到的第一份生日禮物，大家謝謝大家」。

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