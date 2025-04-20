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黃正杰驟逝！生前曾喊「我只想當演員」 為圓夢送牛奶、到墓地工作

家人稍早發文透露黃正杰於今子時離開人間。（翻攝自IG）家人稍早發文透露黃正杰於今子時離開人間。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕曾在《康熙來了》亮相而走紅的男星黃正杰，今（20日）驚傳離世噩耗，消息由家人透過他的社群帳號證實。他過去為了追夢，勇敢嘗試各種打工維生，包括墓地工程、舉牌、送牛奶等工作，如今突然驟逝，消息一出，親友和粉絲都難掩震驚與哀痛。

家人稍早發文透露黃正杰於今子時離開人間，「相信噩耗至今仍讓大家令人難以置信，心中萬分悲痛與不捨，唯盼親友們能一同陪伴正杰走完人生最後一程。」並附上公祭時間地點，開放粉絲朋友前來致意或追思。

男星黃正杰曾在《康熙來了》亮相而走紅。（翻攝自YouTube）男星黃正杰曾在《康熙來了》亮相而走紅。（翻攝自YouTube）

黃正杰曾因《康熙來了》爆紅，但當時選擇赴海外接商演，錯失拓展知名度的機會，而他並不後悔，為了演員夢想甘願做各種工作，從墓地工程、舉牌、送牛奶到當臨演，全力拚搏演藝路。近年他與多位YouTuber合作，影片點閱破百萬甚至千萬，但他始終堅持想當演員的初心。如今傳出噩耗震驚演藝圈，歌手祈錦鈅也哀痛表示：「我的天…真的不想相信…RIP。」

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