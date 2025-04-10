被王夢麟酸「外表像被火車壓過」蔡琴霸氣回應 揭不唱大巨蛋原因

蔡琴（左）和主持人陶晶瑩一起回顧她過去出過的專輯。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蔡琴在歌壇唱了46年，出過許多經典專輯，今（10日）出席演唱會記者會，主持人陶晶瑩和她一起回顧她過去出過的專輯，看到其中一張封面，蔡琴自糗，當年王夢麟曾虧過她的長相。

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6月13至15日，以及9月13日，蔡琴將分別於台北國際會議中心以及高雄巨蛋舉辦全新巡演「不要告別」演唱會，今天看到以前出過的專輯封面，蔡琴自己提到：「以前王夢麟說：『你看看，蔡琴外表像被火車壓過。』」但蔡琴霸氣說：「我還活到現在！」

蔡琴解釋不想唱大巨蛋原因。（記者陳奕全攝）

另外被問到是否想挑戰唱大巨蛋，蔡琴直言：「大巨蛋，我一點都不期待。」並解釋：「我要我觀眾舒服，我去過小巨蛋走過一圈，我怕觀眾在那走動太陡了，不怕蔣市長（蔣萬安）聽了不舒服，小巨蛋都這樣，大巨蛋也好不到哪裡，每次百老匯我都去看劇，沒有這虛榮心，我情願多唱幾場，要觀眾安全舒服。」蔡琴演唱會門票，4月18日將在ibon售票系統開賣。

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