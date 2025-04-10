蔡琴認了曾思考何時「告別」 兩大條件出現就將「消失」

蔡琴6月和9月將分別在台北國際會議中心和高雄巨蛋舉辦「不要告別」演唱會。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕資深歌手蔡琴6月和9月將分別在台北國際會議中心和高雄巨蛋舉辦「不要告別」演唱會，看到敏感的「告別」兩字，歌迷也會擔心她是否動念退休？對此，蔡琴今（10日）也親自說出自己想法。

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蔡琴談到，「不要告別」演唱會名稱，出自好友陳文茜常對她說：「妳千萬不可以告別！」蔡琴解釋：「關於告別，我曾經考慮過，但現在沒有答案，我唱46年了，品質要好、狀態要通過自己這關，每個人都有消失的一天，我也不例外，如果自己覺得狀態沒通過，我就會消失。」

蔡琴自我要求相當嚴格。（記者陳奕全攝）

自我要求嚴格的蔡琴也進一步說明：「兩個原則可以達到，我都會在，第一節目品質要好、樂手沒有退化；第二，我的體能能否過自己這關，我把關很嚴，如果兩個條件都在，我很難消失，也不必消失，但是缺一，我就會消失了。」

蔡琴（左）與主持人陶晶瑩（右）。（記者陳奕全攝）

蔡琴6月13至15日，以及9月13日將分別於台北國際會議中心以及高雄巨蛋舉辦全新巡演「不要告別」演唱會，門票4月18日在ibon售票系統開賣。

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