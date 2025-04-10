多次被「賜死」 蔡琴不忍了：看他們搞到什麼時候

67歲的資深歌手蔡琴，今出席演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕67歲的資深歌手蔡琴唱過無數好歌，今（10日）為6月將登場的「不要告別」演唱會現身，一開始打招呼就說：「我是貨真價實的蔡琴！」

會這樣開場，主要是過去網路上多次出現假消息，將蔡琴「賜死」，蔡琴在後台告訴主持人陶晶瑩，現在社會上充斥太多假新聞，她都選擇不看，「要看有營養的電影、經典東西。」蔡琴說自己不受紛擾影響，「越亂的時候只有平靜的人可以過得平安、安定。」

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蔡琴（左）在後台告訴主持人陶晶瑩（右），現在太多假新聞她都選擇不看。（記者陳奕全攝）

蔡琴6月13至15日，以及9月13日將分別於台北國際會議中心以及高雄巨蛋舉辦全新巡演「不要告別」演唱會，狀態保持很好，透露將以自己的紀錄片當成串場，笑說是：「真皮表演。」即使在紀錄片中有素顏出現她也不在意。

蔡琴將舉辦全新巡演。（記者陳奕全攝）

至於網路上多次出現假消息，稱蔡琴過世，或說她得怪病，蔡琴心情不受影響，她說：「這些人真好玩，我都『復活』三次了。」她弟弟也在旁開玩笑說：「我還哭兩次！」蔡琴強調：「我不會影響心情，看他們搞到什麼時候。」

蔡琴「不要告別」演唱會北高4場門票，將在4月18日中午12點於ibon售票系統同步開賣。4月17日中午12點至晚上6點，國泰世華CUBE信用卡、世界卡卡友可優先購票。

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