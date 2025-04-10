日本諧星山田亮驚傳過世 吉本興業出面證實

吉本新喜劇旗下諧星山田亮驚傳過世。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕吉本新喜劇旗下諧星山田亮傳出噩耗，吉本興業已於今（10）日證實此消息，並透露她是因為充血性心臟衰竭去世，享壽51歲。消息傳來，日本演藝圈皆感遺憾。

山田亮以其獨特廣道地區特性與方言走紅於娛樂圈。（翻攝自IG）

吉本興業在傳達噩耗同時，也向山田亮致上最高敬意「他懷著熱情不斷藉由表演展現新喜劇面貌，我們非感謝大家在他去世之前給予的關懷，但非常遺憾的是，山本亮已永遠離開我們到了另一個世界」。

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山田亮因心臟衰竭過世，年僅51歲。（翻攝自吉本興業官網）

山田亮以其廣島地區鄉土個性受到歡迎，最有名的搞笑哏就是用廣島方言說「○○たらどうや（如果我這樣做會怎樣？），今年2月他還參加了在家鄉廣島舉行的「吉本新喜劇65週年巡迴演出」。

山田亮極有觀眾緣，在娛樂圈也有好人緣。（翻攝自IG）

出生於1974年的山田亮，於1997年透過試鏡加入吉本新喜劇團，同年4月便進行首次登台演出，之後他與辻本繁雄、平山昌夫合作，受到廣泛歡迎，三人更被稱為「辻本家族」

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