朱智勛5月再來台灣！台粉巧遇還有機會

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星朱智勛在今年3月快閃來台，參與文策院與韓國影視公司簽署合作意向書的儀式，表達對跨國合作的支持。許多粉絲在路上巧遇，也有人因沒機會一睹偶像風采十分扼腕，不過他即將在5月17日（星期六）來台，於台大綜合體育館舉辦「2025 JU JI HOON Asia Tour Fanmeeting 《JUNIVERSE》 in TAIPEI」粉絲見面會，與台灣粉絲近距離互動。

朱智勛將與台灣粉絲近距離互動。（D-SHOW提供）

近日憑藉Netflix話題醫療劇《外傷重症中心》中「白教授」一角再次爆紅的南韓實力派演員朱智勛，即將於2025年5月17日（星期六）來台，於台大綜合體育館舉辦「2025 JU JI HOON Asia Tour Fanmeeting 《JUNIVERSE》 in TAIPEI」粉絲見面會，與台灣粉絲近距離互動。

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此次《JUNIVERSE》見面會名稱，靈感來自「JU JI HOON」與「Universe」的結合，象徵朱智勛與粉絲之間如宇宙般深遠且唯一的聯結。這將是朱智勛繼2013年、2019年之後，第三度來台舉辦粉絲見面會，這也是朱智勛暌違近6年再度以粉絲見面會的形式訪台，預計將掀起一波追星熱潮。

朱智勛即將在5月來台舉行見面會。（D-SHOW提供）

出道逾15年，朱智勛憑藉實力演技與多元戲路累積了穩固人氣，自2006年以電視劇《宮》中的皇太子角色嶄露頭角後，陸續演出《與神同行》系列、《屍戰朝鮮》、《智異山》等眾多人氣作品，成功拓展亞洲及國際市場。

近期朱智勛也在多部作品中展現精湛演技，成功詮釋各式各樣的角色。從《愛在獨木橋》中，他飾演的深情角色「石志源」，到《照明商店》裡的神秘店長「鄭元榮」，再到近期引起熱議的《外傷重症中心》中所飾演的「白教授」，每一個角色都充分展現了他在駕馭不同人物上的實力與深度。尤其在《外傷重症中心》中，朱智勛以極具力量感與細膩情感的表演，將以韓國「國民醫生」李國鍾教授為藍本的角色生動呈現，該劇不但廣受好評，同時讓他入圍第61屆百想藝術大賞電視部門「男子最優秀演技賞」，再度攀上演藝生涯高峰。

朱智勛見面會座位圖。（D-SHOW提供）

朱智勛見面會福利圖。（D-SHOW提供）

朱智勛《JUNIVERSE》台北見面會門票將於4月12日（星期六）13:00正式啟售，通路為全台7-11 ibon機台及ibon 售票網站（https://ibontw.com/25_JJH），票價分別為新台幣 5,600 元（A區）、4,600 元（B區）與 3,400 元（C區）。凡購票者皆可參與歡送活動並獲得限定小卡，更有機會抽中團體合照、簽名拍立得與簽名海報等多項專屬福利。更多詳情與最新消息，請關注主辦單位D-SHOW社群。

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