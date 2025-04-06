晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

溫流獻MAD首唱 喊話帶SHINee來台 金南佶狂嗆朱智勛虧臭屁

溫流溫暖嗓音感動現場4000名歌迷，粉絲聽得如癡如醉。（讀者提供）溫流溫暖嗓音感動現場4000名歌迷，粉絲聽得如癡如醉。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團SHINee的隊長溫流昨在北流開唱，溫暖嗓音感動4000名粉絲，不但丟紙飛機、花束送給台下觀眾，還獻出新歌《MAD》全球首唱，展現滿滿心意。他希望能夠帶著SHINee來台，直到實現那天為止，會繼續努力。

溫流安可穿著綠白條紋服裝現身，可愛滿分。（讀者提供）溫流安可穿著綠白條紋服裝現身，可愛滿分。（讀者提供）

溫流昨開場獻唱《Focus》、《Shape of My Heart》等歌曲，很開心相隔5個月再次來台，大讚台粉聲音穿過耳機、直通他的耳朵。溫流在獻唱《少年》時，還射出數架寫著祝福話語的紙飛機，而《Starry Night》時，粉絲大合唱感動溫流，讓他直呼粉絲實在太可愛，比出大拇指讚「你們太棒了」。

安可環節，溫流驚喜走下台，近距離與粉絲互動，而粉絲則祭出一波波應援，包括「我愛你」手幅以及湖水綠彩帶，溫流看到應援差點快哭了，還特別改編歌詞唱出「我也愛你」。至於湖水綠彩帶，溫流驚呼：「這種光景，我哪都沒有見過，真的是太謝謝了！」

金南佶提早15分鐘就開始與記者閒聊，話匣子不停，連翻譯都快跟不上。（GILSTORYENT提供）金南佶提早15分鐘就開始與記者閒聊，話匣子不停，連翻譯都快跟不上。（GILSTORYENT提供）

金南佶今晚6點將在Legacy TERA舉行見面會，他昨受訪話匣子不停，聽聞前年被本報選為「最獲好感韓星NO.1」，開心數度站起來歡呼，表示對粉絲、記者親切是理所當然。被問到是否想要再次入榜，金南佶直言如果想要多做點什麼，反而會很有壓力。

以長舌著名的金南佶，最近被好友朱智勛吐槽很嘮叨，金南佶反過來嗆朱智勛才是掌握話語權的人，還聽不進去別人的話。得知朱智勛下個月也要來台辦見面會，金南佶搞笑叮嚀記者：「不要寫太多他的新聞，不然他會臭屁。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中