溫流獻MAD首唱 喊話帶SHINee來台 金南佶狂嗆朱智勛虧臭屁

溫流溫暖嗓音感動現場4000名歌迷，粉絲聽得如癡如醉。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團SHINee的隊長溫流昨在北流開唱，溫暖嗓音感動4000名粉絲，不但丟紙飛機、花束送給台下觀眾，還獻出新歌《MAD》全球首唱，展現滿滿心意。他希望能夠帶著SHINee來台，直到實現那天為止，會繼續努力。

溫流安可穿著綠白條紋服裝現身，可愛滿分。（讀者提供）

溫流昨開場獻唱《Focus》、《Shape of My Heart》等歌曲，很開心相隔5個月再次來台，大讚台粉聲音穿過耳機、直通他的耳朵。溫流在獻唱《少年》時，還射出數架寫著祝福話語的紙飛機，而《Starry Night》時，粉絲大合唱感動溫流，讓他直呼粉絲實在太可愛，比出大拇指讚「你們太棒了」。

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安可環節，溫流驚喜走下台，近距離與粉絲互動，而粉絲則祭出一波波應援，包括「我愛你」手幅以及湖水綠彩帶，溫流看到應援差點快哭了，還特別改編歌詞唱出「我也愛你」。至於湖水綠彩帶，溫流驚呼：「這種光景，我哪都沒有見過，真的是太謝謝了！」

金南佶提早15分鐘就開始與記者閒聊，話匣子不停，連翻譯都快跟不上。（GILSTORYENT提供）

金南佶今晚6點將在Legacy TERA舉行見面會，他昨受訪話匣子不停，聽聞前年被本報選為「最獲好感韓星NO.1」，開心數度站起來歡呼，表示對粉絲、記者親切是理所當然。被問到是否想要再次入榜，金南佶直言如果想要多做點什麼，反而會很有壓力。

以長舌著名的金南佶，最近被好友朱智勛吐槽很嘮叨，金南佶反過來嗆朱智勛才是掌握話語權的人，還聽不進去別人的話。得知朱智勛下個月也要來台辦見面會，金南佶搞笑叮嚀記者：「不要寫太多他的新聞，不然他會臭屁。」

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