又有日星傳性騷！石橋貴明剛罹癌停工 爆「露鳥」嚇跑電視台女員工

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本主持人石橋貴明在4月3日透過YouTube宣布罹患食道癌停工，相隔幾天就爆出，他涉嫌猥褻富士電視台的女員工，脫掉下半身露鳥嚇壞女方。

富士電視台最近真是不得安寧，先是中居正廣被爆出性侵富士電視台女主播，這份3月31日公布的第三方調查委員會的報告書中，竟然還扯出石橋貴明向女員工展示下體，讓日網輿論沸騰。

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石橋貴明被爆性騷擾後，宣布停工的影片已經消失。（翻攝自YouTube）

週刊文春報導指出，報告書還原事情經過，事件發生在10年前，被認為是從中朝貢女員工、女主播給中居正廣的編成部長B某，與某位藝人以及被害女員工一起喝酒聚餐，其中這位藝人突然脫掉褲子、露出下體，女員工感到很危險，回應「這種事情我無法」並立刻起身走人，這位露鳥藝人沒有阻止，靜靜看著她遠去。

文春報導，這位藝人正是石橋貴明，對此向石橋貴明的窗口求證，只獲得「在這種狀況下無法回應」，以病情為理由拒絕回應。不過網友也發現，石橋貴明已經將當時宣布罹癌的影片刪除，用意為何不得而知。

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