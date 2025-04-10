賈永婕突暴哭！曾被八婆指教「別拋頭露面」 淚謝老公1事

賈永婕與老公王兆杰結婚23年。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星賈永婕2002年嫁給富商王兆杰，婚後與有2女1子，自從接任台北101董事後，一舉一動備受關注，昨（9）突然曬出自己暴哭的畫面，表示近期追熱播劇《苦盡柑來遇見你》突然有感而發，淚謝老公一直以來支持自己，引起網友討論。

賈永婕追劇暴哭。（翻攝自臉書）

賈永婕在臉書分享自己正在追劇的畫面，可見她手中還拿著衛生紙拭淚，表示看見劇中雙方父母見面，女主角被男方母親要求結婚後不能工作、包辦家事、相夫教子等，讓她氣得直呼，「這些都是框架！為什麼女人就要被限制在框框中！女孩們請記得沒有人可以叫你們不要工作。千萬不要為了成全別人八婆的期望，而放棄自己的工作自己的夢想。」

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賈永婕回想起過往也曾被一群八婆指教，表示在與王兆杰結婚前，也有各種路人甲乙丙丁勸說，「哎呀～女人結婚後就要回歸家庭，不要在外面拋頭露面之類的巴啦巴啦⋯⋯」，所幸老公當時選擇支持她，讓她能在婚後依然做自己喜歡的事，最後感謝老公之餘不忘笑虧，「謝謝你我的梁寬植（劇中角色），雖然寶劍帥多了」，令不少網友笑翻，「你這篇只是要誇朴寶劍帥吧」、「你的重點應該是最後一句吧～」、「最後一句本來很感人的」。

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