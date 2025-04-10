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娛樂 最新消息

歷史哥搜尋紀錄曝光 四叉貓虧：性癖無奇不有

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「歷史哥」李易修近日槓上八炯，沒想到他開直播要打臉對方時，意外曝光自己的搜尋紀錄，內容含有大量情色內容，引起外界吐槽，就連「四叉貓」劉宇也笑虧，「性癖無奇不有，只要不犯法不影響其他人，應該都給予尊重。

網紅四叉貓（右）虧歷史哥「性癖無奇不有」。（資料照）網紅四叉貓（右）虧歷史哥「性癖無奇不有」。（資料照）

八炯於Threads分享歷史哥直播影片，可見歷史哥剛開始使用中國AI「DeepSeek」，後來卡住便轉用另一個AI「Grok」，但在使用Google搜尋與「Grok」時，卻意外露出搜尋的關鍵字與紀錄。

相關新聞：超糗！直播意外露性癖「亂X、內X」 歷史哥認了：我是老司機

值得注意的是，其搜尋紀錄含有大量情色內容，讓八炯忍不住狠酸，「這個親共網紅開直播要打臉我，結果搜尋紀錄翻車。亂倫？內射？不斷做愛？這是新的舔共姿勢嗎？還是研究歷史？這樣我不知道要叫你歷史哥還是亂倫哥了！

八炯曬出歷史哥搜尋紀錄。（翻攝自Threads）八炯曬出歷史哥搜尋紀錄。（翻攝自Threads）

此外，網紅波特王發現，歷史哥的搜尋紀錄中，有一項是「Sweet and Hot」，這正是日本知名成人漫畫作品，「六個近期常用搜尋，有五個都是H的（成人類）。」

四叉貓則列舉許多成人詞彙，坦言「天下之大，性癖無奇不有」，所有想像得到或從沒想像過的，皆可能存在於世界上，強調性癖是自由的，無論是冷門、邪門、偏門或旁門，只要不犯法不影響其他人，應該都給予尊重。「我不該把歷史哥的性癖拿出來說嘴，在這裡跟歷史哥道歉，對不起。

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對此，歷史哥昨（9日）於臉書大方坦承，「我認了！我真的看了A片！我是老司機。他也說，「我承認我是『地下黑熊學院研究員』，我只是想用AI判讀，內射片、亂倫片是哪種『中共統戰』類型！」承認自己和老婆一直有在研究內射，畢竟不研究，孩子沒辦法出生。

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