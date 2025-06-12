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為李澤楷生3子！36歲梁洛施新戀情曝光 男主是《天龍八部》的「他」

兩人牽手畫面，已不是第一次被拍到。（翻攝自微博）兩人牽手畫面，已不是第一次被拍到。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾為香港富商李澤楷未婚生下3子仍無緣豪門的香港女星梁洛施，今（12）再度躍上熱搜關鍵字。她去年出席保養品活動時才再次澄清自已與李澤楷分手時，絕對沒拿18億（台幣）分手費，並發表專注工作的言論。熟料，不到一年便被拍到她和一名熟男同遊北京的畫面，狀似親膩；近日更被拍到她和這名新歡的正面照，兩人一起參加活動、吃飯，一路十指相扣，毫不避諱，如今男方身分也曝光，正是曾在《天龍八部》飾演反派角色遊坦之的中國男星馬浴河。

相關新聞：她替李澤楷生3子進不了豪門 梁洛施親揭「無法結婚」原因

梁洛施36歲，外表凍齡。 （翻攝自IG） 梁洛施36歲，外表凍齡。 （翻攝自IG）

今年36歲的梁洛施，2009年起陸續為李澤楷生下長子，次年又生下一對雙胞胎男嬰，本以為「豪門媳」當定了，不料小孩還未滿週歲，傳隨即傳出分手消息。梁洛施剛出道時，原本是當年炙手可熱的漂亮寶貝，卻為了愛情拋棄演藝事業。

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梁洛施情路顛簸，在沒有名分的情況下，甘心為香港富商李澤楷（左）生下3個兒子。 （翻攝自香港星島日報） 梁洛施情路顛簸，在沒有名分的情況下，甘心為香港富商李澤楷（左）生下3個兒子。 （翻攝自香港星島日報）

和梁洛施傳出誹聞的馬浴河，今年45歲，曾演出張紀中版《天龍八部》、《掃毒》、《大鬧豚》等作品，也曾執導過《怒潮》，兼具導演身分。

梁洛施先前接受《魯豫有約》訪問時，曾剖白當年確實是嚮往嫁給李澤楷的，但男方的桃花太多，讓她無法接受，才選擇分手，自曝兒子現在都長大了，反而會催媽媽趕快找個伴。而梁施洛顯然有把兒子的話聽進去了，和馬浴河戀愛ing。

（翻攝自百度）（翻攝自百度）

今天網路上也開始瘋傳馬浴河的照片，有網友覺得邁入中年的馬浴河，顏值配不上梁仙女，更有網友曬照，直指馬浴河怎麼長得有點像草蜢蔡一智？

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