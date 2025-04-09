超糗！直播意外露性癖「亂X、內X」 歷史哥認了：我是老司機

「歷史哥」李易修搜尋紀錄意外曝光。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「歷史哥」李易修近日與八炯隔空互槓，昨（8）日開直播要打臉八炯，沒想到使用「Grok」AI 聊天機器人時，意外暴露搜尋關鍵字，還被網友眼尖發現，紀錄有情色內容。對此，八炯將其直播內容截圖大酸，「這樣我不知道要叫你歷史哥還是亂倫哥了！」而歷史哥也認了，「我是老司機」。



相關新聞：歷史哥直播露性癖「亂X、巨X、內X、不斷做X」 八炯酸：新舔共姿勢？

八炯於Threads分享歷史哥直播影片，可見歷史哥剛開始使用中國AI「DeepSeek」，後來卡住便轉用另一個AI「Grok」，但在使用Google搜尋與「Grok」時，卻意外露出搜尋的關鍵字與紀錄。

八炯曬出歷史哥搜尋紀錄。（翻攝自Threads）

值得注意的是，其搜尋紀錄含有大量情色內容，讓八炯忍不住狠酸，「這個親共網紅開直播要打臉我，結果搜尋紀錄翻車。亂倫？內射？不斷做愛？這是新的舔共姿勢嗎？還是研究歷史？這樣我不知道要叫你歷史哥還是亂倫哥了！」

在 Threads 查看

對此，歷史哥今天於臉書大方坦承，「我認了！我真的看了A片！我是老司機」，更趁機反諷立委沈伯洋。他說，「我承認我是『地下黑熊學院研究員』，我只是想用AI判讀，內射片、亂倫片是哪種『中共統戰』類型！」他也承認自己和老婆一直有在研究內射，畢竟不研究，孩子沒辦法出生。

此外，歷史哥向八炯喊話，其實自已的目的是為「反共事業」盡一份心力！「八炯大哥黑熊是我們這行的專家，謝謝他給我們這麼多『指導』！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法