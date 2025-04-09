晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

超糗！直播意外露性癖「亂X、內X」 歷史哥認了：我是老司機

「歷史哥」李易修搜尋紀錄意外曝光。（資料照）「歷史哥」李易修搜尋紀錄意外曝光。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「歷史哥」李易修近日與八炯隔空互槓，昨（8）日開直播要打臉八炯，沒想到使用「Grok」AI 聊天機器人時，意外暴露搜尋關鍵字，還被網友眼尖發現，紀錄有情色內容。對此，八炯將其直播內容截圖大酸，「這樣我不知道要叫你歷史哥還是亂倫哥了！」而歷史哥也認了，「我是老司機」。

相關新聞：歷史哥直播露性癖「亂X、巨X、內X、不斷做X」 八炯酸：新舔共姿勢？

八炯於Threads分享歷史哥直播影片，可見歷史哥剛開始使用中國AI「DeepSeek」，後來卡住便轉用另一個AI「Grok」，但在使用Google搜尋與「Grok」時，卻意外露出搜尋的關鍵字與紀錄。

八炯曬出歷史哥搜尋紀錄。（翻攝自Threads）八炯曬出歷史哥搜尋紀錄。（翻攝自Threads）

值得注意的是，其搜尋紀錄含有大量情色內容，讓八炯忍不住狠酸，「這個親共網紅開直播要打臉我，結果搜尋紀錄翻車。亂倫？內射？不斷做愛？這是新的舔共姿勢嗎？還是研究歷史？這樣我不知道要叫你歷史哥還是亂倫哥了！

在 Threads 查看

對此，歷史哥今天於臉書大方坦承，「我認了！我真的看了A片！我是老司機」，更趁機反諷立委沈伯洋。他說，「我承認我是『地下黑熊學院研究員』，我只是想用AI判讀，內射片、亂倫片是哪種『中共統戰』類型！」他也承認自己和老婆一直有在研究內射，畢竟不研究，孩子沒辦法出生。

此外，歷史哥向八炯喊話，其實自已的目的是為「反共事業」盡一份心力！「八炯大哥黑熊是我們這行的專家，謝謝他給我們這麼多『指導』！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中