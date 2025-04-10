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娛樂 電視

張兆志踢爆前妻遭抹黑！許允樂崩潰胃出血「露面發聲了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕張兆志近日透露與一位交情長達30年的老友偶遇時，意外聽聞前妻許允樂過去曾長期遭人抹黑、導致情緒崩潰甚至嚴重到胃出血，事件曝光後引發外界譁然，許多網友替許允樂抱不平並留言鼓勵她勇敢面對，呼籲外界停止對她的惡意揣測。對此，許允樂昨（9日）晚也做出回應。

許允樂（左）與張兆志去年12月結束6年婚姻。（翻攝自臉書）許允樂（左）與張兆志去年12月結束6年婚姻。（翻攝自臉書）

針對風波，許允樂曬出一張街拍美照首度回應，她表示自己收到許多關心與善意，也深深感謝大家的支持，同時更感性致謝道「謝謝，真的謝謝。以後有陽光，就會去曬曬太陽；下雨了，會好好撐傘。」她以幾句簡短文字透露自己已走過低潮，也更珍惜生活、重視自我療癒的心境。

不僅如此，許允樂也提到會遠離各種故意、惡意還有不懷好意，「要感激一輩子的人更是會牢牢記在心裡！」字裡行間顯示她雖曾歷經風雨，仍選擇用平靜與溫柔回應外界。許多網友見狀也紛紛留言為她打氣，希望她未來能過得更好、遠離傷害，繼續活出堅強又溫暖的自己。

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