張孝全《器子》太悲回家親親抱抱！告誡兒子「說爸爸沒事做」

張孝全在《器子》命運多舛，被誣賴、入獄、甚至失去孩子。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕 台片《器子》今（9）日在台北西門町盛大舉行封街首映，導演簡學彬率領主演張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌與小春等人一同出席，張孝全被問到是否扛票房，當場笑說：「是我要扛嗎？我只能說，希望觀眾喜歡這部電影。」

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張孝全在片中命運多舛，被誣賴、入獄、甚至失去孩子，他分享拍攝時的情緒都照著劇本走，至於劇情是否讓他更珍惜與兒子的相處時光？他笑說：「如果有回家，一定會抱他一下、親他一下。他如果睡著了，就可以瘋狂亂親，因為他不太會醒來。」

張孝全、薛仕凌；張孝全說兒子曾看過他20多歲時拍的青春片。（記者潘少棠攝）

被問到是否會想拍給孩子看的電影？張孝全笑說當然想，尤其兒子很喜歡《假面騎士》，想想又說：「但人家應該不會找我拍啦！」他說兒子曾看過他20多歲時拍的青春片，也會指著電視說「爸爸在裡面」，但他會告誡孩子：「千萬不要跟朋友說，就說爸爸沒事做。」

薛仕凌認為，《器子》是他拍過命運最坎坷的一部作品。（記者潘少棠攝）

由於電影初期多次受疫情影響進度，薛仕凌感性表示：「這是我拍過命運最坎坷的一部作品，不只是角色，連幕前幕後團隊也都很辛苦。有停拍、有重啟，很多都是我以前沒遇過的事，真的很感恩這一切都順利完成。」

小賴、李沐、婁峻碩等人一同出席西門町盛封街首映。（記者潘少棠攝）

近期股市波動，不少人擔心影響觀影意願，李沐則笑說：「我們要引導大家報復性消費，看電影大快人心！」婁峻碩則說從小就夢想能在西門町封街辦活動，「原本以為會是唱片簽唱會，沒想到電影先幫我實現了！」

張孝全也回憶自己年輕時就在西門町「混」、玩滑板，婁峻碩笑說：「真的！以前姐姐們都會說，張孝全在這裡學滑板！」讓張孝全聽了笑：「現在不滑了啦，太容易受傷。」《器子》本週五（11日）在台上映。

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