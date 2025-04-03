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娛樂 電影

台片殺到國際！《器子》強勢入圍遠東影展競賽 下週西門封街辦首映

〔記者許世穎／台北報導〕犯罪動作台片《器子》於昨（2）日公布的義大利烏迪內遠東國際影展入圍名單中，風光殺入競賽單元。同時，電影已售出包括香港、澳門、新加坡、馬來西亞、印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨等12個國家及地區的版權，將陸續上映院線，電影氣勢愈燒愈旺。

犯罪動作台片《器子》入圍義大利烏迪內遠東國際影展競賽單元。（華映提供）犯罪動作台片《器子》入圍義大利烏迪內遠東國際影展競賽單元。（華映提供）

張孝全 、李沐、婁峻碩等人跑完北中南多場拍照見面會後，春假期間導演簡學彬將率小春和潘君侖接棒出席售票見面會，觀眾只要購買2張電影票就可以跟2位演員合照，再獲得A3正式海報1張。

《器子》將於4月11在台上映，9日也將先盛大舉辦西門町封街首映會，製片人梁宏志與導演簡學彬將率領主要演員張孝全、李沐、婁峻碩、尹昭德、薛仕凌、小春、潘君侖等人一同出席。

粉絲除了可在星光大道親睹20位華麗的卡司陣容，全體演員也會在映後隨片登台謝票。首映當天包含國賓大戲院鉅院廳都已在博客來開放售票，售票以及各場見面會訊息皆可於《器子》官方FB查詢。

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