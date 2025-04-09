黃鐙輝遭台股慘電「提醒2類人」！曝朋友一天賠2千萬美金

大愛台新戲《九如一家人》今舉辦首映記者會。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕美國總統川普的對等關稅政策，近日引發台股震盪，黃鐙輝哀嚎成受災戶，一開盤帳上直接蒸發了7位數，他今（9日）與李杏、李運慶、吳鈴山、吳政迪、謝語恩等人出席大愛台《九如一家人》首映記者會，透露日前早在臉書用貼圖暗示大跌之後就會有大漲，「沒有一直跌的，做空的請小心注意反彈！」

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黃鐙輝表示台股「綠油油」在意料之中，加上國安基金進場護盤，面對股市變化心裡很淡定，他也選擇在這個時機進場買進大盤型ETF如0050（台灣50）和006208（富邦台50）。黃鐙輝強調如果是用自己的錢、有準備好銀彈與策略，就不容易恐慌，能夠冷靜操作，但若是使用融資或槓桿交易（借錢買股票），風險就非常高，容易在市場下跌時「被斷頭」（強制平倉），導致重大損失，「用自己的零用錢投資就好，不要拿學費、生活費、房貸、車貸來投資。」

黃鐙輝面對台股變化心裡很淡定。（大愛提供）

損失百萬的黃鐙輝苦笑最近逢人就問：「你賠了多少？」目前聽到最大數目來到2000萬美金，讓他頓時放寬心不再糾結。他認為如果台股這一波跌不停，跌破萬九之後沒止住，可能會一路往下殺到更低的位置，若沒守住恐怕會跌到一萬四千點，但如果能把之前下跌時留下的「跳空缺口」補起來，就有機會在萬九附近橫盤整理，他提醒台股仍在風險高檔區間，操作上需更謹慎，特別是槓桿或融資者，「這一波可能會直接被洗出去。」

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