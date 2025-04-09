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娛樂 最新消息

川普掀股災！ 張菲持「千張鴻海股票」動向曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國總統川普近期再掀全球經濟風暴，引發國際股市劇烈震盪，電子代工大廠「鴻海」（2317）也受衝擊，今（9）日跌至119元止穩，跌幅4.8%，值得注意的是，「綜藝大哥大」張菲曾透露，自己擁有上千張鴻海股票，如今面對台股崩盤，他曝光下一步動作。

張菲曾自爆擁有上千張鴻海股票。（資料照）張菲曾自爆擁有上千張鴻海股票。（資料照）

相關新聞：張菲擁「上千張鴻海股票」20年堅持不賣 驚人市值驚呆網友

張菲2019年曾在鴻海尾牙上透露，自己也是股東，從60元的時候就開始買，手上已有上千張鴻海股票。當時鴻海股票一度從120元跌到70元，但堅持不脫手，甚至表示，「鴻海可以到150元甚至200元，千萬別亂賣。」鴻海去（2024）年5月一路漲到175元，當時有網友幫忙試算張菲股票的市值，「成本8千萬，現值1億7千萬」，前後賺近1億元。

如今面對川普對等關稅衝擊台股，據《三立新聞網》報導，張菲8日受訪時被問及手中持有的鴻海股票的動向？他說，雖然近來有股災，但認為應先「放著」，未來再觀察看看。

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