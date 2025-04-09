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木村拓哉聽女星自嘲身材「穿XL」 超暖反應被讚爆

木村拓哉開設YT頻道分享日常。（翻攝自YT）木村拓哉開設YT頻道分享日常。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本天王木村拓哉日前來台走透透，掀起追星旋風，他也在YouTube開設頻道，分享日常影片與粉絲互動，其中一支影片，造訪平價服飾品牌GU挑選女生一週穿搭，邀請女團AKB48出身的野呂佳代擔任模特兒，兩人間互動引起熱議。

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木村拓哉先前為一位少年挑選一週穿搭，影片引起熱烈迴響，事後又收到一名41歲媽媽來信，希望在GU挑選時尚感的穿搭，於是趁勢挑戰，邀請同樣是41歲的野呂佳代擔任穿搭模特兒。

木村拓哉替野呂佳代挑選衣服。（翻攝自YT）木村拓哉替野呂佳代挑選衣服。（翻攝自YT）

值得注意的是，木村拓哉在挑選的時候，全程考慮到媽媽的需求，兼具時尚感又方便行動的衣服，最終選出吊帶褲，便讓野呂佳代換上向鏡頭展示，然而，對方卻摀著嘴坦承，「不好意思，我大概是穿XL」，還將頭趴在桿子，看起來相當害羞，此言也讓現場的工作人員笑出來。

不過，木村拓哉不但沒有取笑對方，還默默更換手中吊帶褲的尺碼。此外，他特別確認褲子是否會太透光，種種舉動讓日本網友看後大讚非常紳士，更湧入留言區表示，「這就是帥大叔和普通大叔的差別」、「難怪到現在粉絲還是這麼多、「讓人很有好感。

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