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「蜥蜴歌」Shut the fxxk up太炸！她闖《美國偶像》唱出現代人厭世心聲

蘇菲·鮑爾斯《STFU》以強烈的態度與洗腦旋律在全球爆紅。（組合照，翻攝自IG）蘇菲·鮑爾斯《STFU》以強烈的態度與洗腦旋律在全球爆紅。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕加拿大新生代女歌手蘇菲·鮑爾斯（Sophie Powers）近日因在節目《美國偶像》上演唱自創歌曲《STFU》意外爆紅，年僅20歲的她以一首被網友暱稱為「蜥蜴歌」的作品，唱出現代人的真實情緒與厭世心聲。

蘇菲·鮑爾斯《STFU》以強烈的態度與洗腦旋律吸引目光，演出時她以冷酷表情、不斷重複「Shut the fxxk up」歌詞，讓評審與觀眾一度錯愕，雖未能打動評審晉級，但她毫不在意地表示，「我也這麼覺得，反正我是加拿大人，不需要成為美國偶像！」這番話反倒贏得Z世代年輕人的支持，大力激讚，「敢說敢做，太真實了！」

蘇菲·鮑爾斯在演唱過程中，評審們皆露出不可置信的表情。（組合照，翻攝自IG）蘇菲·鮑爾斯在演唱過程中，評審們皆露出不可置信的表情。（組合照，翻攝自IG）

除了音樂創作，蘇菲·鮑爾斯還跨足服裝設計，經營個人品牌「Gloomy Bear Store」，風格獨特、色彩鮮明與她的音樂形象相互呼應，她不只是在舞台上發聲，也在時尚界打造屬於自己的潮流語言，成為兼具創意與態度的多元藝術代表，然而她的崛起不只是偶然，更是Z世代獨立風格與反叛精神的最佳寫照。

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