張艾嘉再獲國際影展終身成就獎肯定！親曝跑友「說出來會讓人羨慕」

張艾嘉獲第27屆義大利烏迪內遠東國際影展金桑樹終身成就獎。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬影后張艾嘉近日獲得第27屆義大利烏迪內遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」，今（9）日出席記者會除了分享心情以及她成立的「果實文教基金會」新計畫。被問到王大陸有份參與的節目《艾嘉食堂》，是否能集合原班底拍第二季？她當場笑說：「你知道的！班底上可能會有點問題。」

提到得獎心情，張艾嘉表示「其實現在得獎對我的意義，不是得不得，而是他們看到我還有作品，像是看到《女兒的女兒》給我的認可，我很驕傲！」她也分享心裡有些感慨，因為從去年到今年隨著《女兒的女兒》去了很多地方，「到底有沒有發生甚麼問題，讓國片在國外反而更重視，很希望國內觀眾可以更重視國內的文藝片。」

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張艾嘉說多年來對於文藝片有所堅持，「再次說，所有好的編劇、好的工作人員，真正能學到最多就是文藝片，可以培養不同的電影工作者，希望大家不要忘記這一點。」她於1988年創立「果實文教基金會」，致力於培養青年創作人才，感嘆年輕時沒有很多機會真正的學習，反而是透過拍電影學到最多，「希望年輕的孩子們將來要念到藝術的時候，希望明白你們的堅持是什麼。」

張艾嘉獲第27屆義大利烏迪內遠東國際影展金桑樹終身成就獎。（記者潘少棠攝）

從影50多年，張艾嘉說希望自己可以成為一個好的榜樣，「做這份工作其實很不容易，我不是想做出名，只是想把對電影的熱愛一直堅持下去、然後傳承下去。」也因此她非常喜歡幫忙新導演，「他們第一部通常都沒什麼錢，題材也辛苦，所以我幾乎都沒有時間去當導演，因為不停有年輕導演來找我，我也不想去敷衍人家，是真的坐下來跟他們討論。」

不過張艾嘉說，最近終於遇到一個很想寫的題材，「其實是個緣分，而且有人願意投資，所以我很高興，最近開始做很多功課、看很多書。」71歲的她說腦子裡東西太多了，笑說還在學習進入70多歲的狀態，會透過打坐讓自己沉澱，「我今天來之前還打坐20分鐘，還有跑步，我喜歡在外面跑步」，更笑言跑友說出來會讓大家羨慕，「我跑步的夥伴是彭于晏！」當初則是周潤發開始帶她跑步的。

張艾嘉也說，希望自己的心可以回到年輕的時候，「就是單純，無論領獎也好、 對家人也好，自己喜歡的工作也好，都希望保持單純。」她過去曾和金城武合作，說最近看到他的新廣告「他還是很帥，就是很標準的金城武」，更說看到台灣有很多新的男演員和女演員，每個都是又帥又好看，「像去年金馬獎主持人（劉冠廷）做得這麼好，很精彩，我都覺得很驕傲！」

除了導演工作，張艾嘉監製新片《他年她日》也將於今年秋季上映，她與新生代男神許光漢合作，也是讚譽有加：「他非常非常認真，工作態度一流，他不是一出來就一步登天，所以非常珍惜現在的機會，是很誠懇的一個好演員，不管在哪裡，那個認真的態度是看得見的。」

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