《白蓮花》女星首度挑戰動作戲！梅根費伊《無線殺機》驚曝真實恐懼感

梅根費伊在驚悚新片《無線殺機》首度挑戰動作戲演出，直言電影將帶來真實恐懼感。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北報導〕〔記者許世穎／綜合報導〕驚悚新片《無線殺機》由《忌日快樂》系列知名導演克里斯多福藍登再度回歸執導最擅長的驚悚類型，曾獲艾美獎提名、並以熱門影集《白蓮花大飯店》和《模範愛侶》爆紅的女演員梅根費伊除了首度挑戰動作戲演出，也驚曝電影帶來的真實恐懼感。

導演藍登曾以《忌日快樂》系列巧妙融合戲謔風格與懸疑張力，這次則以《無線殺機》打造一部貼近時事的全新「誰是兇手」驚悚片。故事從一場看似平凡的約會開始，隨著事件逐步擴大，牽涉其中的每個人不但都有嫌疑，也都有可能成為下一位受害者。

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梅根費伊在《無線殺機》飾演單親媽媽薇拉，因家中被入侵，遭脅迫殺死約會對象。（UIP提供）

梅根在片中飾演單親媽媽薇拉，第一次約會本來就已經夠緊張了，又碰上看不見的匿名網路用戶不斷傳送非常私密的梗圖，訊息內容從一開始的無傷大雅，逐漸升級到令人恐懼的死亡威脅，要求她殺死她的約會對象，不然就要傷害在家中的妹妹和兒子，瞬間讓約會變成一場令人不寒而慄的惡夢。

梅根表示，《無線殺機》表面上是一部驚悚電影，但隨著劇情發展，觀眾會逐漸意識到生活在科技監控底下的人類其實是多麼脆弱，反思這些電子設備的安全性，並質疑是否過度依賴它們，「這部電影最令人恐懼的地方在於，你知道這種事情是有可能發生的，你可能會收到這樣的陌生訊息，然後當你環顧四周，看見每個人都在低頭滑著手機時，你完全不知道是誰傳來的，這就是我們現在所處的世界。」

此外，電影中有不少動作場面需要梅根親自上陣，對此她也樂於接受挑戰，「這是我第一次在電影中做特技演出。」她與特技替身演員艾歐菲貝利緊密合作，一起完成了很多酷炫的特技，「一開始我真的有些害怕，因為艾歐菲太強了，但去做一些我沒嘗試過的挑戰並學習新事物真的非常有趣，也是很棒的經驗。」

《無線殺機》於爛番茄開盤獲得90%新鮮度好評。（翻攝自爛番茄）

《無線殺機》先前於西南偏南影展放映後就獲得好評，今於知名影評網站爛番茄正式開盤，也獲得90%新鮮度好評，喜歡驚悚片的影迷千萬別錯過！電影本週五（11日）台美同步上映。

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