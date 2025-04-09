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娛樂 最新消息

吳謹言遭勒脖下一秒竟狂吻 和男星洗「鴛鴦浴」羞喊：冒犯了

吳謹言（左）、劉學義在《春花焰》因為復仇而相遇。（中天提供）吳謹言（左）、劉學義在《春花焰》因為復仇而相遇。（中天提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳謹言、劉學義主演古裝復仇劇《春花焰》，第一集就充滿張力，劉學義戲裡在沐浴過程中，因被吳謹言打擾，竟直接一把將她拖進浴池共浴，更直白說出「本王可以在這裡要了妳，也可以殺了妳」，不僅對她下藥使其武功暫失，還在水中糾纏上演「掐脖吻」，劉學義在戲裡瘋狂且刺激的舉動，與過去演和尚禁慾形象落差極大，連吳謹言也認了：「跟他拍完感情戲，突然有種羞恥感，有種冒犯了的感覺。」

劉學義昔日有「禁慾系男神」封號。（中天提供）劉學義昔日有「禁慾系男神」封號。（中天提供）

劉學義在這齣戲展現與過往完全不同的形象，劇中人人皆稱他為「人屠將軍」，像「鞭墳」等瘋狂舉動，讓他成為「史上最癲男主角」。談及浴室勒脖戲碼，劉學義大讚吳謹言，「從來沒有在一個女孩子身上看到堅韌這兩個字，就浴室那場戲，一直不斷的甩繩子到她的脖子上，（拍）到20多遍，我真的覺得就這樣算了吧」，因試了太多次，連他都感到於心不忍。

吳謹言在《春花焰》遭勒脖又狂吻。（中天提供）吳謹言在《春花焰》遭勒脖又狂吻。（中天提供）

另外，一場面對百姓謾罵，仍淡定啃饅頭的戲，劉學義將「人屠將軍」瘋子形象展現得淋漓盡致，據說這場戲也是他林場發揮，現場他被丟菜、被饅頭砸到臉，「饅頭正好落在我身上，就拿起來吃」豈知，為此他坦言非常後悔，「因為那場拍了4、5次，因此吃了很多個饅頭」。《春花焰》周一至周五晚間8-10點於中天娛樂台播出。

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