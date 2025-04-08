milet「停工前」神作獲台粉應援！第二週特典賣到缺貨

milet（左）首度主演電影，搭檔人氣偶像中島健人。（甲上提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本催淚電影《我在平行時空戀上妳》在日本狂賣近6億日幣（破台幣1.3億元）票房，上週連假在台上映，口碑延燒；許多台灣粉絲的熱情應援，紛紛融化大喊：「絕對看爆milet休息前神作！」

milet日前宣布暫停活動，選擇先好好休息與面對自己，她和人氣偶像中島健人搭檔大獲好評，被譽為「浪漫約會電影首選」、「告白必看」。

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《我在平行時空戀上妳》第二週特典為限量「蒼龍戰記」筆記本。（甲上提供）

兩位主角努力宣傳新片，合體向台粉打招呼，中島健人更撂中文片名「我在平行時空戀上妳」大展語言天分，還表示：「希望這部電影的感動能夠傳遞給全世界的觀眾！」

片商繼首週祭出台灣限定特典「甜蜜CP版」A3海報後，宣布第二週特典為中島健人、milet在片中的重要定情物《蒼龍戰記》電影限定款B5筆記本，該樣式筆記本在日本賣到大缺貨，唯有本週五起進戲院才能獲得限量精美特典。

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