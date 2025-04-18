喜劇演員「天殘」陳屍公寓！離世後IG更新貼文藏玄機

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕單口喜劇演員「天殘」昨（17日）上午被發現陳屍在公寓頂樓，得年31歲，噩耗讓粉絲相當悲痛。值得注意的是，她的IG昨晚突然更新貼文，寫下「好的前任應該像死了一樣」，被揣測是生前排程發文，此貼文也被不少網友視為遺言多做聯想。

單口喜劇演員「天殘」離世。（翻攝自IG）

天殘的IG昨晚更新貼文，曬出一張自拍照，可見她歪頭對著鏡頭微笑，手上拿著麵包超人「小精靈」娃娃，寫道「好的前任應該像死了一樣」，配樂則是歌手徐佳瑩的《到此為止》。短短11字的遺言，引起討論，不少粉絲質疑，她生前是否為情所苦？

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然而，身為天殘好友的賀瓏，昨晚原本在中山區「卡米地+」喜劇俱樂部有演出，但薩泰爾娛樂下午突發公告，表示賀瓏「因臨時狀況無法出席」、「即刻起開放退票申請，並且將退票方式寄送至您的信箱，演出開始前皆可辦理，造成您的不便，敬請見諒。」

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