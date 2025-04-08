廣末涼子遭捕被「日本占卜師」算中？曾預言：4月是多事之秋
日本占卜師精準預言6至8日有遭逮補的消息。（翻攝自YT）
〔記者鍾志均／綜合報導〕廣末涼子車禍送醫「傷害護理師」震驚外界！日本知名占卜師Love Me Do在YT節目「預言成真」，令人毛骨悚然；該算命師稱，4月是多事之秋，6、7、8日還會傳出拘捕消息，此時精神容易陷入困境，和廣末涼子事故不謀而合。
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Love Me Do在YT頻道發布「2025年4月預測」影片，先對4月運勢進行說明，接著指出4月6至8日要注意飲酒糾紛、酒醉駕駛等問題，至於4月8至10日有可能會遇到明星停止活動的消息。
日本網友議論紛紛，認為他的預言和廣末涼子遭逮補有關，至於廣末在靜岡縣駕駛自駕車輛遭遇車禍，被送往醫院後，因一時慌亂，導致醫護人員受傷，當場遭逮捕，此後宣布暫時停止演藝活動。
網友直呼，「結果就在8日發生這樣的事」、「太巧了吧，讓人有點害怕」，甚至也有人表示，「不只是日本這樣，韓國也有事情發生」，暗指歌手BoA因喝醉酒，在直播中失言惹議。
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