BoA道歉了！喝醉黏全炫茂、酸朴娜勑認：我很失禮

BoA與全炫茂舉止太過親暱，引發爭議。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天后BoA酒醉與全炫茂在5日一起直播，不但酸朴娜勑配不上全炫茂，還與全炫茂舉止親暱，太失控遭到網友謾罵，要求她對朴娜勑道歉。BoA在昨天（7日）晚間發文道歉，表示已經向朴娜勑表示歉意。

BoA發文表示，對於她在直播中輕率的言行與不成熟的表現，而感到不適的所有人表達歉意，「首先，我在當事人不在的情況下發表了失禮的言論，我已經向朴娜勑女士道歉，感謝她的諒解。」BoA也向一直支持的粉絲道歉，讓他們失望了。BoA強調因為這次事件而深刻反省，未來將時刻謹記自己的一言一行，努力展現更成熟的面貌。

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全炫茂5日開直播，一旁的BoA也加入，且明顯已經喝醉。有網友在直播上詢問全炫茂：「你真的和朴娜勑在交往嗎？」BoA認為兩人不會再一起，全炫茂詢問：「為什麼？為朴娜勑覺得可惜嗎？」BoA則直言：「不是，是為歐巴覺得可惜。」意指朴娜勑配不上全炫茂。全炫茂聽到這句話，再次向BoA確認是否能夠播出？BoA大方表示無所謂。

BoA躺全炫茂肩上，還捏對方臉頰，互動實在太過親暱，連全炫茂的經紀人都緊急打電話來，要求停止直播，還透露公司亂成一團。

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