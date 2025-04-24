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娛樂 最新消息

名嘴爆柯文哲硬碟不雅照有「這女星」 曾因豔星出身飽受唾棄

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴，日前當庭稱檢察官以「不雅片」要脅認罪，引發軒然大波，不過檢方聲請勘驗，法官最終裁定這些私密照片與案件無關，勘驗的必要性極低。對此，名嘴黃揚明爆料，所謂的不雅照就是舒淇等女星過去的三點全露寫真集。

黃揚明透露，柯文哲硬碟中的不雅照即是舒淇的寫真。（資料照）黃揚明透露，柯文哲硬碟中的不雅照即是舒淇的寫真。（資料照）

黃揚明22日登上節目《阿姐反抗軍》表示，據他收穫消息，所謂柯文哲硬碟中的不雅照，其實就是寫真集，其中包括舒淇和徐若瑄，他直呼「這沒什麼！」自己以前大學的時候都會買來看，因為以前舒淇有拍三點全露的，那是她早年還沒紅的時候，當時有一波女星很流行拍寫真集，包括宮澤理惠、楊思敏、鍾麗緹。他認為，這些照片稱不上是不雅照，還說這些硬碟可能只是柯文哲早年電腦資料的備份，「很多媒體都知道啦」。

舒淇過去曾透露，因為豔星出身遭受嫌棄。（資料照）舒淇過去曾透露，因為豔星出身遭受嫌棄。（資料照）

值得一提的是，舒淇以性感模特兒的身份出道，曾為成人雜誌拍攝全裸寫真集，出演過多部香港三級片，展開她的演藝人生，這個身分讓她飽受唾棄，甚至被親戚不諒解，儘管如此，她也未曾為這些事情流過淚。

舒淇曾說，「拍過三級片，恐怕一輩子都得背上這個標籤，洗都洗不掉，即使他日紅了，人家還是把你當作三級影星。」還好，經過十年的歷練，舒淇在出生地拿下象徵性意義濃厚的金馬影后，美麗果實得之不易，對舒淇來說，更是一場淚水與體力的煎熬戰。

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