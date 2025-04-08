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娛樂 最新消息

神級超能戰士「哨兵」誕生引爆浩劫！《雷霆特攻隊*》代班復仇者

《雷霆特攻隊*》集合各自為政的另類精英，成為拯救世界的關鍵。（漫威影業提供）《雷霆特攻隊*》集合各自為政的另類精英，成為拯救世界的關鍵。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威影業日前無預警突發直播長達5個半小時，宣佈《復仇者聯盟：末日之戰》（暫譯）的27位演員陣容，令粉絲提早尖叫無限期待，當中包括即將上映的《雷霆特攻隊*》主要成員確定參戰！

《雷霆特攻隊*》最新預告也於昨（7）日釋出，隆重介紹宇宙最強、能力遠勝所有復仇者加起來的神級超能戰士「哨兵」（Sentry）這個由幕後勢力女版尼克福瑞: 德芳亭局長（茱莉亞路易斯卓佛飾） 秘密策劃的人造超級戰士忽然失控，引爆滅世危機！

《雷霆特攻隊*》將於本月底在台上映。（漫威影業提供）《雷霆特攻隊*》將於本月底在台上映。（漫威影業提供）

「酷寒戰士」巴奇緊急召集「新黑寡婦」葉蓮娜、「紅色衛兵」、「卸任美隊」及「幽靈」等各路暗黑強者，組成全新團隊，成為人類最後的希望！究竟「哨兵」有多強？他來自何方？又將如何對全宇宙以及「雷霆特攻隊*」造成嚴重威脅？

「哨兵」在漫威漫畫世界中是令人聞風喪膽的存在，能力如同100萬個爆發的太陽！他的能力來自神秘特製血清，單是身體力量便可神擋殺神：擁有自我修復能力，超強感官神經，速度驚人，還能夠飛行。

最可怕之處，是哨兵能扭曲現實，改變物質及能量，輕鬆將任何人瞬間消失，能力之強大堪稱無人能敵！但即便能力如此強大，「哨兵」仍有弱點。由於「哨兵」體內分子相移，導致他偶爾會脫離現實，因此其弱點在精神層面。當「哨兵」心靈脆弱時，身體甚至會被自己內心的黑暗一面「虛無」（The Void）完全操控，進而用無盡的黑暗吞噬整個世界。

電影講述「酷寒戰士」召集「新黑寡婦」葉蓮娜及其他獨來獨往、各自為政的另類精英：「紅色衛兵」、「模仿大師」、與「幽靈」等，從狗咬狗到變身神隊友，成為拯救世界的英雄！《雷霆特攻隊*》將於4月30日搶先全美在台上映。

《雷霆特攻隊*》 無敵威脅篇預告:

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