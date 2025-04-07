金秀賢慘變「一條白線」！ GD《Good Day》把他一剪沒

金秀賢3月底在記者會上聲淚俱下。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢深陷醜聞，他參與的節目《Good Day》6日播出的最新一集中，已經把他的片段全都刪光光，由於將他整個人都裁切掉，畫面中也出現一條白線，痕跡十分明顯，但可見製作單位已經盡力。

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《Good Day》由「GD」G-DRAGON主持，邀集許多同樣於1988年出生的韓星參與錄製，其中就包含金秀賢，怎料金秀賢在3月10日被指控與已故金賽綸未成年時就交往，一連串的風波至今仍未停歇，但製作單位為止血，還是宣布將金秀賢的部分做刪減。韓媒報導，金秀賢確實有參與「珍藏品拍賣」以及團體歌曲《Telepathy》企劃錄製，但節目播出後查無此人，通通都被「一剪沒」。

《Good Day》把金秀賢一剪沒，中間因此出現白線。（翻攝自YouTube）

金秀賢在3月31日找開記者會，坦承與金賽綸交往1年，但當時金賽綸已經是成年人，向媒體否認戀情的原因，是擔心影響到《淚之女王》的播出，強調如果時間倒轉，會做同樣的選擇。

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