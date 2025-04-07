《金秀賢防治法》連署達5萬人 韓民眾請願提高合法性交年齡

3月31日金秀賢曾在首爾麻浦區飯店召開記者會，否認對未成年的金賽綸出手。（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星金秀賢與已故女星金賽綸醜聞餘波盪漾，3月31日金秀賢曾在首爾麻浦區飯店召開記者會，否認對未成年的金賽綸出手，堅稱兩人是在2019年夏季至2020年秋季交往，當時金賽綸已成年。金秀賢召開記者會同日，韓國國會請願網站也出現《金秀賢防治法》，要求將現行保護13～16歲兒童的未成年人強姦罪適用年齡提高至13～19歲，並加強刑法，請願發起人表示：「今（7）日中午韓國12:40分100%完成金秀賢防治法連署。將交由韓國國會進行討論是否修法。」

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年幼的金賽綸（左）和金秀賢開心合照。（翻攝自X）

《金秀賢預防法》請願發起人表示：「最近金秀賢被懷疑過去對金賽綸進行繡片性犯罪，引起韓國國民憤怒」，請願發起人同時指出現實情況就是金秀賢即使真的犯罪，也無法得到應有的懲罰，因為目前的強姦未成年人最只保護13～16歲的兒童。」

韓國自媒體《橫豎研究所》爆料金秀賢（左）與金賽綸交往時，女方尚未成年。（翻攝自YouTube）

請願人認為韓國法律將未滿18歲的人看作「未成年人」予以保護，但由於現行強姦罪年齡限制有漏洞，存心不良的戀童癖者有機會鑽法律漏洞，進而逃避法律制裁。未避免這種憾事發生，所以才提出請願，希望提高法定適用年齡和刑期。

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目前已獲得5萬人以上同意，下一步走就是提交制國會相關常務委員會，於90天內討論是否提交制國會，經由全體會議進行表決。

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