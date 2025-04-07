致命性愛？ 馬西屏分享「種草莓」吸出人命

馬西屏分享情侶「種草莓」竟把男友送上西天例子。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕資深媒體人馬西屏見多識廣，他在醫療談話性節目《醫師好辣》當中分享「日常動作竟成致命危機」時，提到有情侶情到濃處難免會有親密接觸，沒想到女友熱情的「種草莓」竟把男友送上西天。

馬西屏說，近日澳洲有一名40歲男子，因為被女友種草莓，竟當場倒地死亡，究其原因，竟然是吸吮時產生血塊，進入腦部後變成血栓，竟造成急性中風，一對情侶也就從此天人永隔。女友事後更後悔大哭說：「我真的不知道他受不了這個」。

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馬西屏指自己查找到「種草莓」最嚴重的有因此致死的案例。（翻攝自YouTube）

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這個例子激發馬西屏的好奇心，他進一步查找是否有其他案例，沒想到還真的找到不少。馬西屏發現全球第一例有醫學紀錄的，是紐西蘭醫療期刊中，一名女性被男友種草莓後左手抬不起來，就醫檢查後才發現是「輕微中風」；一名17歲墨西哥男子的女友熱情在脖頸上種滿充滿愛意的草莓，兩人風流快活之後，男子竟然睡到一半發生癲癇，送醫後不治，也成全球首例因種草莓身亡的例子。

對此，醫師表示男女性慾流動自然歡快，但是別忘了種草莓的時候千萬要避免動脈，免得真的「愛你愛到死」。

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