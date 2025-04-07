難甩霸凌醜聞所致？ 前（G）I-DLE成員穗珍粉絲數暴跌近50萬

韓國女星徐穗珍2021年被爆出霸凌醜聞。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女星徐穗珍2021年被爆出霸凌醜聞後，經紀公司Cube宣布她退出（G）I-DLE，不過後來簽約新娛樂公司，以SOLO歌手回歸，前段時間甚至來台舉辦粉絲見面會。怎料，近期有粉絲發現，她的IG粉絲數暴跌，在網上也引發其他網友熱議。

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徐穗珍過去因爆出校園霸凌事件，於2021年8月離開團體，根據網上粉絲統計，她從2024年1月以來，粉絲人數已驟降近50萬，目前擁有250萬粉絲，但比起過去300萬粉絲的里程碑相比，目前的狀況讓人擔憂。

徐穗珍IG粉絲數驟降許多。（翻攝自X）

事實上，有網友指出如此快速的退粉潮，可能與她的經紀公司缺乏持續性的活動宣傳有關，許多粉絲認為經紀公司未給予足夠的曝光度，才導致短短一年多的時間粉絲數驟降。

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