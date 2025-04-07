台股暴跌！蔡阿嘎也成受災戶 PO「睡公園」黑白照笑翻上萬網友

台股今日一片綠油油，大批股民在網上哀號，蔡阿嘎也不例外。（資料照，翻攝自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對全球祭出關稅重拳，重創全球股市，台股今天（7日）從開盤到收盤只有「慘」字能形容，股民哀鴻遍野。百萬網紅「蔡阿嘎」似乎也成這波股災「受災戶」，在社群PO出自己坐在公園的黑白照，甚至自嘲「要賺回被騙的三千萬，果然還是得腳踏實地的拍片賺錢」，讓網友笑翻。

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台股今日一片綠油油，創4項史上最慘紀錄！權值王台積電開盤直接摜殺跌停，暴跌94元，創史上之最；今天（台股）終場重挫2065.87點，收在19232.35點，跌幅9.7%，創史上最大跌點與跌幅；集中市場有936家上市個股跌停、上櫃股766家跌停，合計高達1702家跌停，亦創史上最多。

蔡阿嘎似乎也成這波股災「受災戶」，在社群PO出自己坐在公園的黑白照。（翻攝自臉書）

看到股市血流成河，大批股民在網上哀號。蔡阿嘎似乎也是「受災戶」之一，今下午在臉書PO出自己揹著背包坐在公園長椅的黑白照，一臉哀戚看向遠方，營造自己因為慘賠要「睡公園」的氛圍。蔡阿嘎苦笑稱：「股市的app刪了、老婆生氣了、公園找好了，不應該聽信什麼包賺的明牌……」。

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蔡阿嘎還提起自己被前員工「蘿拉」以AB合約詐財至少3000萬的事自嘲，「要賺回被騙的3000萬，果然還是得腳踏實地的拍片賺錢……」。貼文曝光後吸引上萬名網友按讚，笑稱「你還有腎可以賣」、「去公園露宿記得帶紙箱，超好用的」、「你有搶到公園位？」、「需要紙箱支援嗎？」、「沒事，我們一起睡公園吧」、「現在最熱鬧的是公園，要位子可能還要搶喔」。

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