晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台股暴跌！蔡阿嘎也成受災戶 PO「睡公園」黑白照笑翻上萬網友

台股今日一片綠油油，大批股民在網上哀號，蔡阿嘎也不例外。（資料照，翻攝自臉書）台股今日一片綠油油，大批股民在網上哀號，蔡阿嘎也不例外。（資料照，翻攝自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對全球祭出關稅重拳，重創全球股市，台股今天（7日）從開盤到收盤只有「慘」字能形容，股民哀鴻遍野。百萬網紅「蔡阿嘎」似乎也成這波股災「受災戶」，在社群PO出自己坐在公園的黑白照，甚至自嘲「要賺回被騙的三千萬，果然還是得腳踏實地的拍片賺錢」，讓網友笑翻。

相關新聞：百萬網紅Joeman受股災重創 變成「行走的韭菜」

台股今日一片綠油油，創4項史上最慘紀錄！權值王台積電開盤直接摜殺跌停，暴跌94元，創史上之最；今天（台股）終場重挫2065.87點，收在19232.35點，跌幅9.7%，創史上最大跌點與跌幅；集中市場有936家上市個股跌停、上櫃股766家跌停，合計高達1702家跌停，亦創史上最多。

蔡阿嘎似乎也成這波股災「受災戶」，在社群PO出自己坐在公園的黑白照。（翻攝自臉書）蔡阿嘎似乎也成這波股災「受災戶」，在社群PO出自己坐在公園的黑白照。（翻攝自臉書）

看到股市血流成河，大批股民在網上哀號。蔡阿嘎似乎也是「受災戶」之一，今下午在臉書PO出自己揹著背包坐在公園長椅的黑白照，一臉哀戚看向遠方，營造自己因為慘賠要「睡公園」的氛圍。蔡阿嘎苦笑稱：「股市的app刪了、老婆生氣了、公園找好了，不應該聽信什麼包賺的明牌……」。

相關新聞：蔡尚樺台積電「這價格」賣10張成功避險 今帳面仍虧損200多萬

蔡阿嘎還提起自己被前員工「蘿拉」以AB合約詐財至少3000萬的事自嘲，「要賺回被騙的3000萬，果然還是得腳踏實地的拍片賺錢……」。貼文曝光後吸引上萬名網友按讚，笑稱「你還有腎可以賣」、「去公園露宿記得帶紙箱，超好用的」、「你有搶到公園位？」、「需要紙箱支援嗎？」、「沒事，我們一起睡公園吧」、「現在最熱鬧的是公園，要位子可能還要搶喔」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中