晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李多慧衝夜景勝地「許願1事」 萌暈全網：女生也受不了

李多慧曬出工作照。（翻攝自Threads）李多慧曬出工作照。（翻攝自Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊成員李多慧，自2023年來台發展後，以天使臉蛋、魔鬼身材及可愛的個性擄獲大批粉絲，網友封她為啦啦隊女神。日前2025職棒全新賽季開打，味全龍隊在4月2日於天母棒球場迎來開幕戰，李多慧也連續上工5日，盡全力為球隊加油，昨（6）日味全龍成功贏得5連勝，李多慧立馬衝夜景勝地許下願望。

相關新聞：李多慧自曝「打哈欠醜照」萌翻 張大嘴甜喊：一點都不累

2025味全龍開幕戰於4月2日在天母棒球場揭開序幕，李多慧也攜手啦啦隊成員一起上工，並在社群平台貼出自拍照，並寫下「棒球賽季開始了，感覺我回到自己的位置了」。經歷連續5天的應援，味全龍成功拿下5連勝，李多慧立即爬上象山，「心情太好，賽後馬上跑去許願，拜託讓我們拿到冠軍吧」。

李多慧下班後衝象山許願。（翻攝自Threads）李多慧下班後衝象山許願。（翻攝自Threads）

貼文一出吸引54.2萬次瀏覽，大批網友留言：「體力超好，跳整場下班還能去爬山」、「必須是冠軍！」、「有你的加持一定拿冠軍！」、「五連勝太開心了」愛死了⋯我是女生也受不了我跟你的愛情也取得了勝利影片最後那個動作…好可愛！！！！

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中