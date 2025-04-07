李多慧衝夜景勝地「許願1事」 萌暈全網：女生也受不了

李多慧曬出工作照。（翻攝自Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊成員李多慧，自2023年來台發展後，以天使臉蛋、魔鬼身材及可愛的個性擄獲大批粉絲，網友封她為啦啦隊女神。日前2025職棒全新賽季開打，味全龍隊在4月2日於天母棒球場迎來開幕戰，李多慧也連續上工5日，盡全力為球隊加油，昨（6）日味全龍成功贏得5連勝，李多慧立馬衝夜景勝地許下願望。

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2025味全龍開幕戰於4月2日在天母棒球場揭開序幕，李多慧也攜手啦啦隊成員一起上工，並在社群平台貼出自拍照，並寫下「棒球賽季開始了，感覺我回到自己的位置了」。經歷連續5天的應援，味全龍成功拿下5連勝，李多慧立即爬上象山，「心情太好，賽後馬上跑去許願，拜託讓我們拿到冠軍吧」。

李多慧下班後衝象山許願。（翻攝自Threads）

貼文一出吸引54.2萬次瀏覽，大批網友留言：「體力超好，跳整場下班還能去爬山」、「必須是冠軍！」、「有你的加持一定拿冠軍！」、「五連勝太開心了」、「可愛死了⋯我是女生也受不了」、「我跟你的愛情也取得了勝利」、「影片最後那個動作…好可愛！！！！」。

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