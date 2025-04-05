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李多慧自曝「打哈欠醜照」萌翻 張大嘴甜喊：一點都不累

李多慧今年新球季開工，已經連續3天應援。（翻攝自IG、Threads）李多慧今年新球季開工，已經連續3天應援。（翻攝自IG、Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧有著甜美臉蛋及魔鬼身材，憑藉精湛舞藝及活潑性格圈粉無數，而她今年新球季一開工，就要在天母棒球場連續應援5天，昨（4日）第3天賽程結束，她於社群曬出自己蹲在地上打哈欠的照片，似乎已經累壞，不計形象的模樣也引起網友討論。

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李多慧不計形象蹲在地上大打哈欠。（翻攝自Threads）李多慧不計形象蹲在地上大打哈欠。（翻攝自Threads）

味全龍開幕戰於4月2日在天母棒球場揭開序幕，目前已經取得3連勝的好成績，這次啦啦隊小龍女也全員上陣，而身為隊員之一的李多慧，連續上班3天，讓她累得直接在社群平台Threads分享3張下班照，可見她綁著雙馬尾造型，蹲在地上表情呆滯，接著對著鏡頭賣萌直喊「餓死了」，最後更毫不遮掩的張大嘴打哈欠，顯見相當疲憊，不過她仍堅稱，「我真的一點都不累」。

李多慧的下班3連拍曝光後，網友紛紛留言加油打氣，「第三張在打哈欠嗎哈哈哈，快回家吃東西休息」、「早點休息～吃飯睡覺，期待明天solo」、「打哈欠有點可愛內！」、「我看到多慧以後也一點都不累了～」、「可愛死了，公主回家趕快休息」。

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