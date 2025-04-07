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娛樂 最新消息

饒舌歌手揮別兄弟形象改當巨星 邱姿雅救火學3樂器崩潰

導演劉立（左起）率邱姿雅、胡智強、五木出席《藍色假期》宣傳記者會。（公視台語台提供）導演劉立（左起）率邱姿雅、胡智強、五木出席《藍色假期》宣傳記者會。（公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金馬獎最佳新演員胡智強、新銳演員邱姿雅、饒舌歌手五木今（7日）出席公視台語台電視電影《藍色假期》特映記者會，分享拍攝點滴。邱姿雅坦言一個月內要學會keyboard、電吉他、DJ盤，讓她非常崩潰，卻也很有挑戰，笑喊：「但現在全忘光了。」不過卻也獲得導演劉立稱讚：「學習一個月能有這樣的成果，非常好！」

胡智強在《藍色假期》飾演沒有夢想的鄉下青年。（公視台語台提供）胡智強在《藍色假期》飾演沒有夢想的鄉下青年。（公視台語台提供）

《藍色假期》以音樂與青春為題，刻畫青少年在成長過程中對夢想的渴望與迷惘，透過音樂與影像，傳遞年輕世代在面對現實與理想的拉扯與堅持。曾為樂團鼓手的導演劉立首度執導長篇音樂影像電影，他揉合多年的音樂底蘊與導演經驗，打造最真實的音樂氛圍，他期許：「從饒舌、搖滾到電子，我蒐集了各種曲風，希望讓《藍色假期》像一場屬於青春的派對。」劉立更刷爆所有獨立音樂圈的人情債，找來前團員世暄操刀主題曲，笑說：「我發現以前玩樂團的好處是，我有超多朋友可以幫忙提供插曲、幫我寫詞，還有些我直接要他們給我寫配樂。」

《藍色假期》是邱姿雅第一支長片演出作品。（公視台語台提供）《藍色假期》是邱姿雅第一支長片演出作品。（公視台語台提供）

擔任女主角的邱姿雅，是她北藝大畢業後的第一支長片作品，導演劉立更爆料，「開拍前幾月，原預計女主角有狀況，後來胡智強推薦邱姿雅，知道她是北藝出身就先放心一半，試戲後發現她就是女主角。」胡智強分享當初劉立開出的主演條件要「會唱會跳台語好」，他馬上想到邱姿雅就是不二人選，不過也調侃導演劇中沒有跳舞，到底為什麼要求「會唱會跳」。

五木這次不演兄弟，改當有距離的巨星。（公視台語台提供）五木這次不演兄弟，改當有距離的巨星。（公視台語台提供）

劇中跟邱姿雅有部分感情戲的五木，去年入圍最具潛力新人獎，他謙虛說：「運氣很好，都能遇到好導演跟劇本，這次不飾演兄弟類型，是有距離感的巨星。」但五木私下個性卻與劇中角色大不同，自己花一些時間來揣摩，也感謝導演給予很大的表演空間。導演劉立更分享，「與其控制五木的表演，不如配合他，好好輔助他，可以帶我到沒有想像過的地方。」

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除了音樂，劇中也深刻探討了青春的迷惘。邱姿雅飾演勇敢追夢的鄉下女孩，卻撞見演藝圈中不堪的血淋淋現實，面對夢想與現實的拉扯。談到在演藝圈中如何自保，她從劇中角色出發：「多留意、自覺自己的身心狀態在面對這些感受。」以金馬最佳新人獎打開知名度的「學長」胡智強則說：「自保好像不太適用在我身上，事情可能就這麼過去了。」更佛系自嘲：「感覺連上帝都懶得管我了哈哈哈。」五木在劇中飾演厭倦演藝圈的饒舌歌手，戲外他則說：「雖然在演藝圈中比較沒有遇到太嚴重的事件，不過這幾年學會自己有公眾責任，也學到要保護自己，謹言慎行、愛惜羽毛！」更勉勵自己應取之社會、用之社會。

胡智強（左起）在《藍色假期》與邱姿雅為青梅竹馬，沒想到卻出現情敵五木。（公視台語台提供）胡智強（左起）在《藍色假期》與邱姿雅為青梅竹馬，沒想到卻出現情敵五木。（公視台語台提供）

邱姿雅、胡智強片中飾演青梅竹馬，戲裡兩人情感緊密，戲外胡智強只有不常聯絡但要好的女性朋友，更笑說：「或許再過十年，我們就能理直氣壯地互稱青梅竹馬了吧！」邱姿雅則表示與青梅竹馬至今仍相當要好，言談中流露對友情的珍視。

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公視台語台電視電影《藍色假期》由劉立導演自編、自導，由邱姿雅、胡智強、五木、陳雪甄領銜主演。劇情講述偏鄉女孩邱姿雅雖然懷抱著音樂夢想，卻因自卑和資源匱乏，更要替母親還債，夢想於她始終遙不可及。邱姿雅偶然認識了當紅搖滾歌手五木，酒醉後的他給出宛如中樂透般的巨大誘惑與承諾，並希望她離開故鄉到台北發展，但青梅竹馬胡智強卻希望她留下來，三人都在夢想與現實中不斷地拉扯、徘徊，對於夢想的困惑也日漸加深，在五光十色的誘惑下，三人又要如何抉擇呢？4月13日晚上8點於公視台語台首播、公視+同步上架。

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