張家輝《贖夢》驚見神秘彩蛋！老友劉德華加持嚇壞觀眾

陳慧琳（前排中）驚喜出席《贖夢》映後，與張家輝（前排左）、劉俊謙同台。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕張家輝最新自導自演恐怖片《贖夢》，在香港上映以來票房持續奪冠，累積票房直衝3500萬元台幣，張家輝、劉俊謙勤跑戲院映後座談，陳慧琳更驚喜現身力挺多年好友，瞬間逗得張家輝興奮大笑。此外，張家輝更找來好友劉德華客串，成為最大的神祕彩蛋，嚇壞不少在電影院的觀眾。

張家輝找來好友劉德華客串，成為最大的神祕彩蛋。（資料照，記者王文麟攝）

張家輝曾勇奪金馬獎影帝、香港金像獎影帝，在香港影人見面會一登場便秒入戲，化身片中被惡夢纏身的計程車司機「蔡辛強」，上演張家輝與蔡辛強的對話，人格切換自如的精湛演技讓在場所有觀眾直呼賺到了。樂壇天后陳慧琳更驚喜出席其中一場映後，呼應劇情自稱「精神病院捕快」，一身黑衣、黑帽與墨鏡登場，現場清唱自己的經典歌曲《失憶周末》，讓張家輝、劉俊謙也跟著一起跳舞，全場氣氛超嗨。

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陳慧琳（中）一身黑驚喜現身《贖夢》映後，力挺多年好友張家輝（右），劉俊謙搞笑聽診。（甲上娛樂提供）

《贖夢》巨星雲集，在《周處除三害》飾演反派的香港演技派男星袁富華，這次飾演劉俊謙的爸爸，是集結躁狂、怨恨、厭惡、悲慘於一身的角色，他提到在正式拍戲前，事先與導演張家輝細膩討論劇本與角色，就連自身造型也費心打點，才能與劉俊謙撞擊出最完美的火花。

張家輝（左）和劉俊謙以《贖夢》中角色造型出席映後活動。（甲上娛樂提供）

近期主演浪漫電影《久別重逢》而被譽為「國民初戀」的許恩怡，在片中與劉俊謙首度同台飆戲，許恩怡在片中的惡夢是看見「滿臉是血的巨頭怪嬰」，並陷在血池裡與怪嬰對峙，許恩怡原本聽說是在血池上盪鞦韆的戲，以為很輕鬆，沒想到要表現出聲嘶力竭、痛苦的絕望感，「就像來一場決鬥，不停來來回回拍了6、7個小時，起初覺得（巨嬰）很可愛，到最後很恨，過程感受很壓迫、逼真！」許恩怡表示導演張家輝充滿想像力，最後看成品時大讚非常厲害。

許恩怡在《贖夢》中盪血池鞦韆與巨頭怪嬰對峙。（甲上娛樂提供）

《贖夢》巨星雲集，袁富華飾演劉俊謙的爸爸。（甲上娛樂提供）

《贖夢》故事敘述劉俊謙飾演的文醫生負責醫治飽受惡夢所苦的夜班計程車司機蔡辛強（張家輝飾），文醫生察覺蔡辛強無法分辦夢境與現實，身體機能出現衰退，決心找出問題根源，但追查過程中怪事不斷，駭人真相即將一一揭開……。《贖夢》將於本週五4月11日在台上映，4月11日首映會及4月12日影人見面會套票組現正在博客來售票網熱賣中。

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