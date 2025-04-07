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娛樂 音樂

不捨夥伴一一離世 《天天開心》高群不等了！70歲首次圓夢

〔記者陳慧玲／台北報導〕在秀場和演藝圈待了近40年，資深藝人高群最近除了挑戰在本土劇裡演盲人，另外也不再等了，不想留下遺憾，他終於在70歲這年紀圓夢，要推出首張唱片，而且還邀來過去活耀於秀場的女星古寶寶男女對唱。

高群徹底實現「人生70才開始」這句話，他看到多位過去秀場和節目中的藝人好友離開，像是患食道癌的安迪，還有一起跟主持午間綜藝節目《天天開心》的石松、小戽斗、長青、肝癌過世的大目仔，以及才42多歲就因大腸癌過世的青蓉，讓他覺得人生不能再等，現在想為自己出一張專輯。

高群（左）首次推出專輯，邀請古寶寶男女對唱。（高群提供）高群（左）首次推出專輯，邀請古寶寶男女對唱。（高群提供）

為了跨足唱片「第一次」，高群請來台語作詞作曲家俞隆華幫他寫歌，並擔任他的專輯《打拚會出頭》的音樂總監，男女對唱則是找來當年在秀場認識的女星古寶寶，和他對唱《仙想嘛想無》。

早年高群在秀場擔任主持人，古寶寶是一天要趕五、六場的女歌手，從18歲開始在秀場一唱30年，最後因為父親帶著她開車趕秀場的過程，意外心肌梗塞過世，她也從此退出秀場演出，轉行接高級私人招待所的演唱。

高群在本土劇挑戰演出盲人。（高群提供）高群在本土劇挑戰演出盲人。（高群提供）

60歲的古寶寶說，自己沒出過唱片，這次能和高群對唱錄製專輯，也是另一種圓夢，不讓自己的歌唱生涯留下遺憾。

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