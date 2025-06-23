徐巧芯看到女戰神怕死 張雅琴霸氣回應

徐巧芯（右）被虧「看到雅琴姐就怕死了」，一早「女戰神」張雅琴給回應。（資料照、翻攝自張雅琴臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨立委徐巧芯罷免案領銜人、聯電前董事長曹興誠日前上年代新聞台《雅琴看世界》，曹興誠和主持人張雅琴聊到可以邀徐巧芯到該節目辯論，昨被臉書粉專「打馬悍將粉絲團」猛虧：「徐巧芯看到雅琴姐就怕死了，哪敢上《雅琴看世界》啊！」

對此，張雅琴今（23）日一早受訪表示：「曹興誠董事長有這個想法，我們當然是樂觀其成。《雅琴看世界》專訪過賴清德總統、蕭美琴副總統、美國前國家安全顧問博明、親民黨主席宋楚瑜、民眾黨立委黃珊珊等，是一個公正公平公開的平台，曹董已經表態願意，如果徐巧芯也願意的話，我們當然樂觀其成。」

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至於徐巧芯被虧「看到雅琴姐就怕死了」，張雅琴說：「《雅琴看世界》一向公正、客觀、公平，應該不會吧！」更補充表示：「徐巧芯以前也上過《雅琴看世界》。」

曹興誠日前點名徐巧芯稱她「見光死」絕對不敢出來公開辯論，徐巧芯則回嗆她一開始就接受辯論，更列出6個地點，歡迎曹興誠選一地點辯論，他21日再發文指出「去那些紅統偏邪的媒體跟她辯論，以便他們對我圍毆」，怒嗆徐巧芯是「既low又孬，會霸凌同學的小混混」。

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