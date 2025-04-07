台灣與全球同步奪冠！《MINECRAFT麥塊電影》5天飆破6800萬

傑森摩莫亞在《MINECRAFT麥塊電影》獻出喜劇電影演出初體驗。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由喜劇天王傑克布萊克、「水行俠」傑森摩莫亞主演，改編自史上暢銷遊戲的冒險電影《MINECRAFT麥塊電影》在北美以1.57億美金（約台幣51.99億元）刷新今年開片成績，並打破影史遊戲改編電影開片成績後，台灣票房也正式出爐，電影2日在台上映，加上4天春假，全台5天票房衝破6800萬，與北美一樣登上2025年開片票房冠軍。

該片在全球同樣受到觀眾喜愛，不僅空降多國票房冠軍，全球首週開片更開出遠超預期的3.01億美金（約台幣99.69億元），在知名影評網站爛番茄上也獲得觀眾高度支持，獲得87%超新鮮好評，足見觀眾對這部電影的熱愛，在全球都掀起「麥塊熱潮」！

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喜劇天王傑克布萊克（左）和傑森摩莫亞（右）在《MINECRAFT麥塊電影》攜手搞笑。（華納兄弟提供）

過去從沒演過喜劇電影的傑森透露，最早接獲邀約時，曾與導演、製片聊到《Minecraft》遊戲，發現這個遊戲對孩子發展創意力有著舉足輕重的影響，讓他大受感動，更表示「創意和想像力正是藝人最重要的價值」，因此為了滿足電玩粉絲、也為了讓更多人了解麥塊世界的有趣之處，讓他決定踏出舒適圈挑戰喜劇演出。

傑森在片中飾演一名電玩選手，年輕時相當風光，但長大過程卻不如預期中順利，他的內心始終活在自己最風光的時刻，導致人生無法前進。他笑說角色原本做事情都只想到自己，但經歷了穿越到方塊仙境的冒險後，才能看到事情的不同面向，這過程彷彿讓他的角色重獲新生，讓他直呼：「大人看這部片也能從我的角色獲得療癒。」《MINECRAFT麥塊電影》台灣與全球同步奪冠熱映中。

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