大怒神要來了！ 郭彥甫畫川普：一代瘋子，紀錄這1天

郭彥甫一早在臉書曬出川普畫像。（翻攝自郭彥甫臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台股今（7）日面臨美國總統川普拋出「核彈級」對等關稅，電子產業被市場認為將是此波「核爆」中心範圍，一早7點半左右，過去曾與胞兄郭彥均組成偶像團體2moro、這幾年轉型當藝術家的郭彥甫，曬出川普畫像無奈說：「病醫好了，但人也掛了！」

透過臉書發文，郭彥甫表示魚死網破，看誰撐到最後，「有人拿捏的準準的，有人被拿捏的死死的，一連串詭異的舉動，到底在盤算什麼 ？今天大怒神要來了，記得綁好安全帶了！一代瘋子，紀錄這1天。」

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川普宣布對台灣課徵32%的關稅，電子產業將受巨大衝擊。（法新社檔案照）

法新社報導，美國總統川普引爆的關稅攻勢已經造成全球股災，引發全面貿易戰和經濟衰退疑慮。

在沙烏地阿拉伯，國營電視台「新聞頻道」（Al-Ekhbariya）報導，沙烏地股巿指數今天收盤下跌超過800點，跌幅約達7%，「下跌情況創5年來之最」，包括國營能源巨擘沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）在內的企業都無法倖免。

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