創世神變票房救世主！《麥塊電影》北美首週1.57億猛破影史紀錄

傑克布萊克在《MINECRAFT 麥塊電影》賣力搞笑。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕北美票房近期的低迷現象，以史無前例的方式被徹底終結！電影《MINECRAFT麥塊電影》上週末（4月4至6日）在北美以1.57億美金（約台幣51.99億元）刷新今年開片成績，也一舉打破影史電玩改編電影的開片紀錄，全球首週開片更高達3.01億美金（約台幣99.69億元），遠超預期，震撼業界。

《MINECRAFT麥塊電影》改編自史上最暢銷遊戲《Minecraft》（台灣曾譯「當個創世神」或稱「麥塊」），電影同時也創下自去年7月《死侍與金鋼狼》以來，北美最強的首映週末，週六單日進帳6000萬美金（約台幣19.87億元），也創下華納兄弟影業史上最高的單日票房紀錄（未計算通膨），在2025年票房近來大幅下滑的情況下，無疑為好萊塢片廠與電影院業者注入一劑強心針。

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「水行俠」傑森摩莫亞在電影《MINECRAFT 麥塊電影》難得展現喜感。（翻攝自YouTube）

該片北美首週末票房原先預估落在7000萬至8000萬美金（約台幣23.18億元至26.49億元）之間，結果在週六（5日）早晨，根據週五（4日）高達5800萬美金（約台幣19.2億元）的票房進帳，華納內部預估北美週末開片將達到1.35億美金（約台幣44.71億元），其他片廠則認為有機會到1.5億美金（約台幣49.68億元），拜大量的臨時購票觀眾所賜，讓《MINECRAFT麥塊電影》最終創下比預期更高的開片成績。

目前《MINECRAFT麥塊電影》的首週末最終正確票房數字將於北美時間週一（7日）公佈，無論是華納或是競爭對手都不會對票房進一步上修感到意外。台灣方面也拿下清明連假冠軍，詳細票房數字今天下午揭曉。《MINECRAFT麥塊電影》持續在台熱映中。

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