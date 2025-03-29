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娛樂 電影

喜劇天王和水行俠變成「一輩子的兄弟」 《麥塊》一拍即合喊話合作到老

〔記者許世穎／專題報導〕改編自史上最暢銷遊戲的電影《MINECRAFT 麥塊電影》找來喜劇天王傑克布萊克和「水行俠」傑森摩莫亞搞笑飆戲，兩人一拍即合，傑森表示「從現在起，我們是一輩子的兄弟！」傑克也表示：「沒錯！我們是永遠的好兄弟！」更喊話要一直合作拍戲到老。

喜劇天王傑克布萊克（右）和「水行俠」傑森摩莫亞在電影《MINECRAFT 麥塊電影》搞笑飆戲。（翻攝自YouTube）喜劇天王傑克布萊克（右）和「水行俠」傑森摩莫亞在電影《MINECRAFT 麥塊電影》搞笑飆戲。（翻攝自YouTube）

該片導演傑瑞海斯曾和傑克合作2006年的《衰腳神父》，相隔近19年再度邀約傑克演出遊戲裡最受玩家喜歡的經典角色「史蒂夫」，並與傑森同台演出。傑克表示：「海斯是我的老朋友，和他合作《衰腳神父》是我至今最棒的拍片經驗之一，然後傑森的電影我都很喜歡，我總覺得能跟他合作一定極具喜劇潛力，所以我想都不必想就答應了！」

傑克布萊克先前在IG發文說要演出《MINECRAFT 麥塊電影》，搭配一張讀著《麥塊懶人包》的照片。（翻攝自IG）傑克布萊克先前在IG發文說要演出《MINECRAFT 麥塊電影》，搭配一張讀著《麥塊懶人包》的照片。（翻攝自IG）

《麥塊》遊戲風靡全球，傑克表示有好幾百萬人深愛這個遊戲，而且不分世代，因此能感受到所有麥塊的粉絲都非常期待這部電影，「許多人都不敢相信這部電影真的將成真，包括我自己也是，我先前發文說要演出這部電影，搭配一張讀著《麥塊懶人包》的照片，結果有好幾百萬人按讚，感覺大家都超興奮！」

傑克布萊克在電影《MINECRAFT 麥塊電影》飾演遊戲裡最受玩家喜歡的經典角色「史蒂夫」。（翻攝自YouTube）傑克布萊克在電影《MINECRAFT 麥塊電影》飾演遊戲裡最受玩家喜歡的經典角色「史蒂夫」。（翻攝自YouTube）

不過對傑克也透露，最大的吸引力仍是他玩這個遊戲的經驗，「我們全家都是麥塊粉絲，我以前會跟兒子們一起玩麥塊，因為我希望跟他們說話時有相同頻率。」他說當他接到邀約後獲得全家人的支持，兒子更催促他「爸，別考慮了，你一定要演！」

傑克布萊克（左）和傑森摩莫亞合作電影《MINECRAFT 麥塊電影》一拍即合。（翻攝自YouTube）傑克布萊克（左）和傑森摩莫亞合作電影《MINECRAFT 麥塊電影》一拍即合。（翻攝自YouTube）

傑克說史蒂夫是他從未演過的角色，「史蒂夫擁有一籮筐搞笑的機會，但同時也是一個很勇猛的戰士，我通常演不了這種角色」，他形容史蒂夫原本與社會格格不入的角色、有點孤獨，甚至沒人了解他，也無法欣賞他的天賦和才能，「當他進入麥塊世界後，他開始展現他的創意，碰到新夥伴後更開始成長，發現自己也能在現實世界中為自己找到容身之處。」相信會讓不少人有共鳴。

傑森飾演的「垃圾人」蓋瑞特則是曾經的年度最佳遊戲玩家，隨著年紀增長，不得不面對現實的殘酷，但他努力苦撐，依賴活在過去的光輝過活。他形容蓋瑞特和傑克飾演的史蒂夫是同一種人，他們之間也有一點小競爭，「但他在史蒂夫身上，發現他們都是志同道合的人，直到電影最後，他幾乎被療癒了，經歷了許多事之後讓觀眾看到他的許多不同面向。」

傑森摩莫亞在電影《MINECRAFT 麥塊電影》展現搞笑「戲」胞。（翻攝自YouTube）傑森摩莫亞在電影《MINECRAFT 麥塊電影》展現搞笑「戲」胞。（翻攝自YouTube）

為了讓角色「上身」，傑森透露每天到片場前的準備工作就是聽一些1980年代後半期的經典歌曲，剛好是片中年輕的蓋瑞特成為遊戲界搖滾巨星的時期，1979年出生的他也說：「那個年代對我本人來說也很重要，我大約10歲時常聽槍與玫瑰樂團的歌，能重溫那個年代很有趣。」

傑森和傑克之間的對比，為電影帶來更多幽默成分，傑森直說能和跟傑克這樣的喜劇傳奇人物合作超興奮，「這部片無論如何都要找傑克布萊克，他非演出不可！」但他也表示，在各種喜劇情節中，仍包含許多令人感動的時刻，「尤其在這個美麗的世界中，這些情感時刻很能打動人心。」

《MINECRAFT麥塊電影》將於4月2日春假包括2D、3D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X版同步上映，預售票熱賣中，購票即可獲得獨家贈品，詳情請洽各大影城。

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