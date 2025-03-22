（連線報導）喜劇天王和水行俠互相暗戀！傑克《麥塊》飆戲傑森自爆嫉妒

傑森摩莫亞（右）和傑克布萊克在《MINECRAFT麥塊電影》搞笑飆戲。（華納兄弟提供）（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北－墨西哥連線報導〕改編自暢銷電玩遊戲的電影《MINECRAFT麥塊電影》今（22）日在墨西哥舉辦國際線上記者會，首度合作的喜劇天王傑克布萊克和「水行俠」傑森摩莫亞互稱是對方粉絲，傑克笑說：「看到傑森的表演我都嫉妒了，他居然比我搞笑！」導演傑瑞海斯更猛虧兩人在開拍前早已「互相暗戀」，「他們都私訊我，我就跟他們說他們會很愛對方的！」

導演傑瑞海斯和身兼製片的遊戲創意總監托菲佛蘭斯奧拉夫森今率領傑克布萊克、傑森摩莫亞、丹妮爾布魯克斯、賽巴斯汀尤金漢森、愛瑪梅耶斯等主要演員一同出席記者會。傑克直說和這個團隊一起工作真的很開心，「我們有絕佳的默契，而這一切都從傑森摩莫亞開始，當我聽說他會參與演出時，我就等不及想和他合作！」

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傑森摩莫亞（後）、賽巴斯汀尤金漢森（前排左起）、愛瑪梅耶斯、傑克布萊克、丹妮爾布魯克斯一同出席《MINECRAFT麥塊電影》記者會。（翻攝自IG）

傑克說正式合作前就先傳訊息給傑森，「我們在IG有互相關注，所以我傳了私訊給他，因為我不確定他對和我合作有沒有同樣的興奮感，我問他『這是真的嗎？這真的要發生了嗎？我們真的要一起拍這部片嗎？』他馬上回我『對啊，兄弟！一起麥塊吧！』當下我就覺得這就對了！」

除了強調自己一直都是對方粉絲，傑克更說很欣賞傑森散發出來的能量，「無論是在電影中或是私下，他的活力和精神深深吸引我，我心想『我想和他一起玩、一起工作！』結果合作下來，真的和我想的一樣棒，我們玩得很開心，而且確實做了比劇本更多的發揮，我們在每一場戲中都加入了點瘋狂的元素。」

傑森則說導演海斯很鼓勵他們去發揮創意，「這是我第一次演喜劇，但我一直都喜歡即興演出，劇本真的很棒，它給了我們一個安全的空間去玩、去嘗試。」他說最重要的是傑克也加入演出，更說「謝謝你說了YES，他是真正的『傳奇』，我們之間有種兄弟情誼，我一直是他的忠實粉絲，這次合作對我來說像是夢想成真。」

傑森摩莫亞很開心能在《MINECRAFT麥塊電影》展現喜劇演出。（翻攝自IG）

此外，傑森也透露製片之一的凱爾博伊特也是他加入演出的原因，「我們在《沙丘》合作過，他當時就鼓勵我演喜劇，然後，當我知道還有傑克，還有導演傑瑞海斯也在，我更興奮了，因為我超愛他的《拿破崙炸藥》！」他說昨晚還重溫了海斯和傑克合作的《衰腳神父》，「真的太瘋狂了！所以，最終能讓傑克加入這部電影，對我來說是完美的結果，而且，他的表現超出我的所有期待！」

無論在遊戲或電影中，麥塊的世界都講求創意與創造力，傑克形容拍攝這部電影本身就是一次創造力的鍛鍊，「能參與這樣一部重大電影是一個無與倫比的機會，我們真的感受到責任感，因為『麥塊』這個宇宙受到全球數百萬孩子的喜愛，所以我們希望能創造一些嶄新又美妙的東西。」

傑森也感性表示，拍攝這部電影是他人生中最棒的工作經歷，「我從來沒有笑得那麼開心，真的無法相信工作竟然可以這麼有趣，笑到臉都疼了！」傑克聽完再度誇他超搞笑，「我們知道你是水行俠，也知道你在《玩命關頭》裡可以很嚇人，但大家不知道的是，這傢伙超級搞笑，讓我笑到不行，而且居然比我還搞笑！」

傑森摩莫亞（左）和導演傑瑞海斯合作《MINECRAFT麥塊電影》。（華納兄弟提供）

見到兩人不停互誇，導演也爆料開拍前兩人就分別傳訊息給他，「傑森說『兄弟，跟傑克合作是什麼感覺？他可是我的偶像啊！』然後傑克也打給我問『跟那個大塊頭摩莫亞合作是什麼感覺？』」讓他笑虧兩人互相暗戀對方，「我告訴他們『你們一定會超喜歡對方的！』」

海斯也表示，這次的卡司對身為導演的他來說簡直像夢想成真一樣，更強調就算沒玩過遊戲，這依然是一部超爆笑、刺激的冒險電影，「這些角色第一次進入麥塊的世界，觀眾將會跟著他們一起踏上這場瘋狂的旅程，一定會玩得超開心。所以來看看這部電影吧，保證你會樂翻天！」《MINECRAFT麥塊電影》將於4月2日包括2D、3D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X等版本同步在台上映。

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