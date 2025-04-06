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（影）孫安佐退伍後首發片 親答當兵操不操？

孫安佐當兵前（左）、退伍後的模樣有點落差。（本報合成圖，翻攝自IG）孫安佐當兵前（左）、退伍後的模樣有點落差。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐去年底正式入伍當兵，近日傳來退伍消息，沒想到今（6）日他就和經紀人一起拍片，經紀人還吐槽說：｢我們孫家公子從國軍回來了」。影片中的孫安佐看起來明顯變得比較圓潤，和當兵前的清瘦相差極大。經紀人問他當兵操不操，孫安佐笑答：「當然操啊」。

孫安佐（右）表示自己在軍中會叫其他人多做幾個伏地挺身。（翻攝自IG）孫安佐（右）表示自己在軍中會叫其他人多做幾個伏地挺身。（翻攝自IG）

影片當中孫安佐和經紀人兩人在練拳，孫安佐的臉看起來變得比較圓潤，看來在軍中規律的作息讓他過得不錯。在嘉義當了4個月陸軍的孫安佐表示，當兵簡單來說就是一種「紀律」，還透露自己會較其他人多做幾個伏地挺身，不然如果打起仗會不太妙。

孫安佐入伍時開心的在台北火車站集合。（翻攝自IG）孫安佐入伍時開心的在台北火車站集合。（翻攝自IG）

孫安佐也透露退伍後就要認真賺錢，還特別強調自己已經蛻變成真男人了，更和經紀人聊起，為何會選擇現在的經紀人，結果原因很簡單，只是因為當初發生事情的時候，經紀人剛好在孫家借住一夜，孫鵬、狄鶯夫妻倆看他的應對進退覺得還不錯，於是讓他當孫安佐的經紀人。

孫安佐（右）表示當完兵之後準備賺大錢。（翻攝自IG）孫安佐（右）表示當完兵之後準備賺大錢。（翻攝自IG）

孫安佐是去年12月17日到台北車站報到當兵，入伍前他就先剃了頭髮，當初也露出驕傲神情。時光飛逝，如今孫安佐已經當完兵，準備投入社會，真正當個大人。

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